Kapverdy pod jeho vedením dosiahli historické MS. Tréner sa vracia ku klubovej práci

Tréner Kapverdských ostrovov Bubista objíma Deroya Duarteho (14) po zápase skupiny H na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kapverdami a Saudskou Arábiou.
Tréner Kapverdských ostrovov Bubista objíma Deroya Duarteho (14) po zápase skupiny H na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kapverdami a Saudskou Arábiou. (Autor: TASR/AP)
ČTK|4. aug 2026 o 13:09
ShareTweet0

S päťdesiatšesťročným trénerom podpísal zmluvu do roku 2028.

Po šesťročnom pôsobení na lavičke futbalovej reprezentácie Kapverdských ostrovov a premiérovej účasti na majstrovstvách sveta sa tréner Bubista vracia ku klubovej práci.

Kouč s občianskym menom Pedro Leitao Brito získal angažmán v marockom klube RS Berkane.

Klub ligového vicemajstra vo vyhlásení uviedol, že s päťdesiatšesťročným trénerom podpísal zmluvu do roku 2028.

Podľa médií sa hovorilo aj o Bubistovom súbežnom pokračovaní vo funkcii trénera Kapverd, no na tom sa s novým zamestnávateľom nedohodol.

Bývalý obranca a reprezentant Kapverd pôsobil ako tréner národného tímu svojej rodnej krajiny od roku 2020 a mužstvo viedol v 67 zápasoch s bilanciou 30 víťazstiev, 17 remíz a 20 prehier.

Pred dvoma rokmi doviedol tím z malého ostrovného štátu do štvrťfinále Afrického pohára národov a tento rok sa s ním prvýkrát predstavil na svetovom šampionáte.

Kapverdy sa stali druhým najmenším účastníkom majstrovstiev sveta v histórii po Islande, ktorý debutoval v roku 2018 v Rusku.

Na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku dokonca po troch remízach vrátane bezgólového výsledku s neskoršími šampiónmi zo Španielska postúpili do vyraďovacej fázy.

V jej prvom kole Bubistov výber potrápil aj obhajcu titulu Argentínu a s druhým finalistom turnaja vypadol až po prehre 2:3 po predĺžení.

Reprezentácie

Tréner Kapverdských ostrovov Bubista objíma Deroya Duarteho (14) po zápase skupiny H na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kapverdami a Saudskou Arábiou.
Tréner Kapverdských ostrovov Bubista objíma Deroya Duarteho (14) po zápase skupiny H na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kapverdami a Saudskou Arábiou.
Kapverdy pod jeho vedením dosiahli historické MS. Tréner sa vracia ku klubovej práci
dnes 13:09
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Kapverdy pod jeho vedením dosiahli historické MS. Tréner sa vracia ku klubovej práci