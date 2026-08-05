Arsenal zavŕšil prestup kapitána Newcastlu. Brazílsky stredopoliar stál 75 miliónov libier

Bruno Guimaraes.
Bruno Guimaraes. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. aug 2026 o 12:08
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Tréner Newcastlu Howe sa obával jeho odchodu, napokon sám rezignoval a Guimaraes zamieril presne tam, kde sa čakalo.

Anglický futbalový klub Arsenal Londýn zavŕšil príchod 28-ročného stredopoliara Bruna Guimaraesa z Newcastlu za 75 miliónov libier (približne 87,75 mil. eur).

Dvadsaťosemročný Brazílčan strelil v uplynulej sezóne 2025/2026 celkovo deväť gólov, ku ktorým pridal osem gólových prihrávok.

Po MS sa pripojil k Newcastlu na predsezónnom kempe v Španielsku, no vtedajší tréner tímu Eddie Howe priznal, že sa obáva jeho odchodu.

Guimaraes prišiel do Newcastlu počas sezóny 2021/2022 z Lyonu za 42 miliónov eur. Howe napokon nedávno rezignoval na svoju funkciu a naplnili sa aj jeho prognózy o Guimaraesovom odchode.

Tréner Arsenalu Mikel Arteta sa verejne nevyjadril k svojmu záujmu o Guimaraesa, ale uviedol, že klub je „veľmi aktívny a veľmi ambiciózny v tom, čo chce robiť“. Podľa Artetu je dôležité zvýšiť konkurenciu v tíme a doplniť ho na niektorých postoch. Pre majstra Premier League sa nová sezóna začne 21. augusta domácim zápasom proti Coventry.

Premier League

    Bruno Guimaraes.
    Bruno Guimaraes.
    Arsenal zavŕšil prestup kapitána Newcastlu. Brazílsky stredopoliar stál 75 miliónov libier
    dnes 12:08
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