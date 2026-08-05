Arsenal zavŕšil prestup kapitána Newcastlu. Brazílsky stredopoliar stál 75 miliónov libier

Anglický futbalový klub Arsenal Londýn zavŕšil príchod 28-ročného stredopoliara Bruna Guimaraesa z Newcastlu za 75 miliónov libier (približne 87,75 mil. eur).
Dvadsaťosemročný Brazílčan strelil v uplynulej sezóne 2025/2026 celkovo deväť gólov, ku ktorým pridal osem gólových prihrávok.
Po MS sa pripojil k Newcastlu na predsezónnom kempe v Španielsku, no vtedajší tréner tímu Eddie Howe priznal, že sa obáva jeho odchodu.
Guimaraes prišiel do Newcastlu počas sezóny 2021/2022 z Lyonu za 42 miliónov eur. Howe napokon nedávno rezignoval na svoju funkciu a naplnili sa aj jeho prognózy o Guimaraesovom odchode.
Tréner Arsenalu Mikel Arteta sa verejne nevyjadril k svojmu záujmu o Guimaraesa, ale uviedol, že klub je „veľmi aktívny a veľmi ambiciózny v tom, čo chce robiť“. Podľa Artetu je dôležité zvýšiť konkurenciu v tíme a doplniť ho na niektorých postoch. Pre majstra Premier League sa nová sezóna začne 21. augusta domácim zápasom proti Coventry.