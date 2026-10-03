Fernandes prehovoril o Ronaldovom odchode: Nikdy neprestane byť najväčším symbolom

Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes.
Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. okt 2026 o 21:40
ShareTweet0

Aj bez neho Portugalsko dosiahlo v Lige národov víťazstvo 4:2 na pôde Dánska.

Podľa portugalského futbalistu Bruna Fernandesa si treba pamätať pozitívne veci z pôsobenia Cristiana Ronalda v reprezentačnom tíme. Aktuálna situácia okolo jeho osoby by nemala rozdeľovať fanúšikov.

Ronaldo nečakane opustil počas týždňa národný tím a s najväčšou pravdepodobnosťou už nezasiahne do hry v aktuálnom asociačnom termíne.

Aj bez neho si Portugalsko zaknihovalo v Lige národov víťazstvo 4:2 na pôde Dánska a vedie skupinu s plným bodovým ziskom.

Urazil sa, trucoval a ušiel. Ronaldo nepochopil úpadok vlastnej hegemónie
Súvisiaci článok
Urazil sa, trucoval a ušiel. Ronaldo nepochopil úpadok vlastnej hegemónie

„Hovoril som s ním a zopakujem to aj pred vami, Cristiano Ronaldo nikdy neprestane byť najväčším symbolom našej reprezentácie, futbalu a krajiny za to, čo urobil nielen pre Portugalsko po celom svete.

Rezervoval si miesto medzi historicky najlepšími hráčmi, no patrí aj do sŕdc všetkých ľudí Portugalska.

Najdôležitejšie je, aby sme prestali veci rozdeľovať a rešpektujme všetky strany. Sme a zostaneme jeden tím,“ citovala agentúra AFP stredopoliara Manchestru United Bruna Fernandesa.

Štyridsaťjedenročný Ronaldo po opustení reprezentačného kempu uviedol, že v pravý čas povie pravdu o dôvodoch odchodu z reprezentácie.

Dán strelil gól, no viac zaujal po hvizde. Kvôli Ronaldovi odstrčil trénera Portugalska
Súvisiaci článok
Dán strelil gól, no viac zaujal po hvizde. Kvôli Ronaldovi odstrčil trénera Portugalska

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty zároveň poprial veľa šťastia národnému tímu a všetkým spoluhráčom.

Portugalsko sa bez Ronalda pokúsi predĺžiť víťaznú sériu v Lige národov už v nedeľu 4. októbra, o 20.45 h nastúpi na domáci duel s Nórskom.

Tabuľka 4. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

    Rodri oslavuje gól do siete Česka.
    Rodri oslavuje gól do siete Česka.
    Česi už oslavovali vyrovnanie proti majstrom, ale gól neplatil. Španieli sú stopercentní
    dnes 22:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Fernandes prehovoril o Ronaldovom odchode: Nikdy neprestane byť najväčším symbolom