Po rekordnej sezóne prišla odmena. Fernandes prvým hráčom United po Rooneym, ktorý získal cenu

Portugalský futbalista Bruno Fernandes získal premiérovo ocenenie anglickej Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA) pre najlepšieho hráča roka, zatiaľ čo Khadija Shawová z Manchestru City získala ženské ocenenie už druhýkrát.
Kapitán Manchestru United Fernandes vytvoril počas sezóny 2025/26 nový historický rekord Premier League v počte asistencií.
Prihral na 21 gólov a prekonal tak Thierryho Henryho a Kevina de Bruyneho. Tridsaťjedenročný Portugalčan strelil aj deväť gólov a United pomohol po rozpačitom úvode sezóny k tretiemu miestu v Premier League pod vedením Michaela Carricka a k návratu do Ligy majstrov.
Fernandesa potešilo, že o jeho víťazstve rozhodli hlasmi jeho kolegovia - profesionálni futbalisti. „Je to, samozrejme, veľmi hrdý moment.
Sú to hráči, proti ktorým nastupujete na ihrisku, a pravdepodobne nie je jednoduché hlasovať za niekoho, proti komu hráte, takže je to veľmi pekný moment,“ povedal podľa agentúry DPA.
Portugalský reprezentant je prvý hráč „červených diablov“, ktorý získal toto ocenenie od čias Wayna Rooneyho v sezóne 2009/10. Zároveň nadviazal na ocenenie Futbalista roka podľa Asociácie futbalových novinárov (FWA), ktoré získal v máji.
Nica O'Reillyho z Manchestru City vyhlásili za najlepšieho mladého hráča roka podľa PFA. Dvadsaťjedenročný univerzál sa dostal aj do najlepšej jedenástky Premier League podľa PFA spolu so spoluhráčmi z City Erlingom Haalandom, Rayanom Cherkim a Antoinom Semenyom.
„Mal som skvelú sezónu. Som veľmi hrdý na to, akú sezónu som mal. S klubom som získal dve trofeje a podarilo sa mi zahrať si na majstrovstvách sveta za svoju krajinu. Som nadšený z toho, ako to celé dopadlo,“ vyjadril sa O'Reilly.
Majstrovský Arsenal mal v najlepšej jedenástke päť zástupcov - Davida Rayu, Gabriela, Williama Salibu, Jurriena Timbera a Declana Ricea. Zostavu doplnili Fernandes a Igor Thiago z Brentfordu.
Kanonierka Manchestru City Shawová, ktorá bola takisto ocenená asociáciou FWA, získala cenu PFA pre najlepšiu hráčku roka už druhýkrát.
Dvadsaťdeväťročná futbalistka získala trofej prvýkrát v sezóne 2023/24 a teraz ju vyhrala po tom, čo strelila 21 gólov, získala tretíkrát za sebou Zlatú kopačku a pomohla Manchestru City k prvému titulu v ženskej Super League v histórii klubu.
Bývalý úspešný hráč aj tréner Kenny Dalglish a bývalá anglická reprezentantka Karen Carneyová získali čestné ocenenia PFA za svoj prínos futbalu.