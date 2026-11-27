Anglický futbalový klub Manchester United si uplatnil opciu na predĺženie zmluvy so stredopoliarom Brunom Fernandesom o dvanásť mesiacov.
V piatok to pre agentúru AP uviedol zdroj oboznámený s touto dohodou, no klub to ešte nepotvrdil.
Tridsaťdvaročnému stredopoliarovi mal vypršať súčasný kontrakt na budúci rok v lete, pričom portugalský reprezentant tento týždeň uviedol, že rokovania o novom sú pozastavené.
United však uplatnením opcie predišli riziku, že by Fernandes o rok v lete mohol odísť ako voľný hráč.
Podľa AP táto opcia chráni „červených diablov“ pred tým, aby zainteresované kluby mohli v novom roku osloviť hráča a zároveň to znamená, že rokovania o novej zmluve sa v budúcnosti opäť otvoria.
Fernandes podpísal v roku 2024 trojročný kontrakt, ktorého súčasťou bola aj spomínaná opcia.
Kapitán tímu chýbal na piatkovom tréningu a je otázne, či nastúpi v sobotňajšom domácom zápase s Brentfordom.
Nový tréner Mauricio Pochettino uviedol, že ho trápi choroba, ktorú si priniesol z Portugalska. Manchester počas týždňa remizoval v zápase Ligy majstrov v Lisabone so Sportingom 2:2, pričom Fernandes strelil oba góly.
„Zápas dohral s menšími problémami a dnes sa nemohol zúčastniť na tréningu. Počas dnešného dňa a zajtra uvidíme, v akom stave sa zobudí, a potom sa rozhodneme.
Nebudeme nič riskovať, pretože v takýchto situáciách hráč sám cíti, či je schopný nastúpiť, alebo nie,“ povedal Pochettino.