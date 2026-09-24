Tribúne súpera naznačil podrezanie hrdla. Nemecký talent sa nevyhol suspendácii

Monacký útočník Paris Brunner dostal zákaz štartu v štyroch zápasoch za provokatívnu oslavu gólu vo francúzskej futbalovej lige, keď smerom k fanúšikom Štrasburgu naznačil podrezanie hrdla.
Polovica trestu je podmienečná, oznámila disciplinárna komisia francúzskej ligovej asociácie.
Dvadsaťročný nemecký futbalista predviedol nevhodné gesto pred takmer dvoma týždňami po tom, čo na ihrisku Štrasburgu vyrovnal na konečných 1:1.
Jeho posunok zachytili televízne kamery a domáci fanúšikovia naň reagovali hlasným piskotom.
V zápase Brunner žiadny trest nedostal, pretože rozhodca si podľa svojho vyjadrenia ničoho nevšimol.
Majster sveta a Európy do 17 rokov uviedol, že ho fanúšikovia Štrasburgu vyprovokovali.
"Hovorili o mojej rodine, o mojej matke a otcovi. Boli tam ľudí, ktorí mi nadávali," povedal Brunner, ktorý sa delí so štyrmi gólmi z piatich stretnutí o prvé miesto v ligovej tabuľke strelcov.
Monako aj vďaka nemu vedie súťaž o dva body pred Lyonom. Kvôli trestu príde Brunner o zápasy proti Toulouse a Lorientu.