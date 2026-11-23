Premier League - 11. kolo
Brentford FC – Everton FC 4:0 (2:0)
Góly: 23. a 26. Lewis-Potter, 67. Janelt, 90.+1 Carvalho
ČK: 40. Tarkowski (Everton)
Futbalisti Brentfordu zvíťazili v pondelkovom zápase 11. kola anglickej Premier League nad Evertonom jednoznačne 4:0.
Výraznú prevahu domácich v prvom polčase využil dvoma tečovanými gólovými strelami Keane Lewis-Potter, v druhom dejstve poistili triumf Vitaly Janelt a Fabio Carvalho.
Hostia hrali od 40. minúty bez vylúčeného Jamesa Tarkowského, ktorý zdvihnutou kopačkou zasiahol Jegora Jarmoľuka.
VIDEO: Gól Brentfordu na 3:0
Pre Tarkowského išlo o prvú červenú kartu vo svojich 351 zápasoch v najvyššej anglickej súťaži.
Brentford preskočil v tabuľke svojho súpera a so 17 bodmi sa posunul na šieste miesto, „Toffees“ patrí so 16 bodmi deviata priečka.