Fenoména trikrát vyhlásili za najlepšieho futbalistu planéty. Ronaldo oslavuje jubileum

Fenomén – takúto prezývku si vyslúžil jeden z najlepších útočníkov v histórii futbalu, Brazílčan Ronaldo, ktorý 18. septembra oslavuje päťdesiatku.
Technicky aj rýchlostne skvele vybavený hráč so smrtiacim streleckým inštinktom a vynikajúcou orientáciou v pokutovom území strelil počas svojej kariéry napriek častým zraneniam 484 gólov v 688 súťažných zápasoch.
Hrával za Barcelonu, Real Madrid či Inter Miláno. Dvojnásobný majster sveta, ktorý bol trikrát vyhlásený za najlepšieho futbalistu planéty, sa predstavil aj pri otvorení tohtoročných majstrovstiev sveta v USA.
Müller o Ronaldovi: Mal skvelú strelu
„Bol mimoriadne rýchly, mal skvelú strelu a vždy dokázal streliť rozhodujúce góly,“ vzdal mu hold Nemec Thomas Müller.
„Ronaldo robil veci, ktoré pred ním nikto nedokázal. Spoločne s Romáriom a Georgeom Weahom úplne zmenili poňatie hry stredného útočníka,“ dodal ďalší z jeho nasledovníkov, Francúz Thierry Henry.
V Ronaldovej bohatej zbierke úspechov sú okrem dvoch titulov majstra sveta a rovnakého počtu prvenstiev na Copa América aj triumfy v Pohári víťazov pohárov s Barcelonou, Pohári UEFA s Interom Miláno či Interkontinentálnom pohári s Realom Madrid.
Dvakrát získal Zlatú loptu
V rokoch 1996, 1997 a 2002 bol v ankete FIFA zvolený za najlepšieho hráča sveta, dvakrát získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu v Európe.
Rodák z Ria de Janeiro vyrastal v chudobnom prostredí hlboko veriacej rodiny. Obdivovateľ Johana Cruyffa a Zica sníval o angažmáne vo Flamengu, v 16 rokoch však zaujal majstra sveta z roku 1970 Jairzinha, ktorý ho priviedol do Cruzeira.
O niekoľko mesiacov neskôr strelil Ronaldo v ligovom zápase päť gólov a krátko nato si odbil reprezentačný debut.
Dostal sa aj do nominácie na majstrovstvá sveta v USA v roku 1994, na ihrisku sa však neobjavil a triumf svojich slávnejších spoluhráčov sledoval iba z lavičky.
Stal sa najlepším strelcom holandskej ligy
Po turnaji ho kúpil PSV Eindhoven, kde sa okamžite aklimatizoval a stal sa najlepším strelcom holandskej ligy.
V lete 1996 zaňho Barcelona zaplatila rekordných 19,5 milióna dolárov, o rok neskôr sa už ako najlepší hráč planéty sťahoval za 27 miliónov do Interu Miláno.
Na majstrovstvách sveta 1998 vo Francúzsku síce žiaril, pred finále proti domácemu tímu však skolaboval a po nevýraznom výkone si na svoj druhý titul majstra sveta musel ešte štyri roky počkať.
Pred turnajom v Japonsku a Kórejskej republike Ronalda trápili rôzne zranenia a na ihrisko sa vrátil až niekoľko týždňov pred šampionátom.
Napriek tomu sa stal s ôsmimi gólmi najlepším strelcom celého turnaja a mal leví podiel na zlate „kanárikov“.
„Vyhrať majstrovstvá sveta je oveľa lepšie ako sex. Netvrdím, že sex nie je fajn, ale majstrovstvá sveta sa hrajú iba raz za štyri roky, zatiaľ čo sex môžete mať stále,“ vyhlásil milovník žien Ronaldo po finále s Nemeckom, v ktorom strelil oba góly.
VIDEO: Najlepšie góly Ronalda za Real Madrid
Po šampionáte odišiel za 46 miliónov eur do Realu Madrid, o päť rokov neskôr sa presťahoval do AC Miláno.
V tom čase ho už po niekoľkýkrát trápili zranené kolená, ktoré spolu so zníženou funkciou štítnej žľazy a s ňou spojenou nadváhou prispeli k jeho návratu do Brazílie v roku 2008.
Medzitým na majstrovstvách sveta 2006 v Nemecku prekonal dlhoročný rekord nemeckého kanoniera Gerda Müllera v počte gólov na svetových šampionátoch.
Vo februári 2011 ukončil kariéru
Po necelých troch sezónach v drese Corinthians Ronaldo vo februári 2011 ukončil pre pretrvávajúce zdravotné problémy kariéru.
V reprezentačnom drese strelil 62 gólov, čo ho radí na tretie miesto za Neymara a legendárneho Pelého, s ktorým ho často porovnávali.
Po tom, čo dal vrcholovému futbalu definitívne zbohom, si päťkrát ženatý otec štyroch detí založil marketingovú spoločnosť 9ine, naďalej pôsobil ako vyslanec dobrej vôle OSN a zahral si aj bankového lupiča vo filme.
Vášnivý hráč pokru sa v roku 2018 stal majoritným vlastníkom klubu Real Valladolid (predal ho minulý rok) a v decembri 2021 získal kontrolný podiel vo svojom rodnom klube Cruzeiro (v apríli 2024 svoj podiel v klube predal).