Barcelona si chce udržať svoju brazílsku hviezdu. Deco: Rozhovory sú v pokročilom štádiu

Brazílsky futbalista Raphinha sa s Barcelonou dohodol na predĺžení zmluvy do roku 2030. V sobotu to potvrdil športový riaditeľ katalánskeho klubu Deco s tým, že nové kontrakty podpíšu aj dvaja 19-roční odchovanci Xavi Espart a Marc Bernal. Oficiálne oznámenie by malo prísť čoskoro.
Hviezdny 29-ročný krídelník, ktorý momentálne nastupuje na pozícii útočníka, vstúpil do ligovej sezóny deviatimi gólmi v šiestich zápasoch a vedie tabuľku strelcov La Ligy.
Už skôr počas týždňa hovoril Raphinha o tom, že by rád v klube zostal až do ukončenia svojej kariéry.
„Rozhovory o jeho novom kontrakte sú v pokročilom štádiu. Rovnako ako zmluvy pre Marca Bernala a Xaviho Esparta. Ide o troch hráčov, s ktorými sme v priebehu uplynulého týždňa doriešili predĺženie zmlúv,“ vyjadril sa Deco podľa agentúry AFP.
Obranca Espart si v úvodných týždňoch sezóny vybojoval miesto v základnej zostave a stredopoliar Bernal zasiahol do každého duelu La Ligy.