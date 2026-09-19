Barcelona si chce udržať svoju brazílsku hviezdu. Deco: Rozhovory sú v pokročilom štádiu

Hráč Barcelony Raphinha oslavuje po tom, ako strellil gól.
Hráč Barcelony Raphinha oslavuje po tom, ako strellil gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2026 o 18:52
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Vstúpil do ligovej sezóny deviatimi gólmi v šiestich zápasoch.

Brazílsky futbalista Raphinha sa s Barcelonou dohodol na predĺžení zmluvy do roku 2030. V sobotu to potvrdil športový riaditeľ katalánskeho klubu Deco s tým, že nové kontrakty podpíšu aj dvaja 19-roční odchovanci Xavi Espart a Marc Bernal. Oficiálne oznámenie by malo prísť čoskoro.

Hviezdny 29-ročný krídelník, ktorý momentálne nastupuje na pozícii útočníka, vstúpil do ligovej sezóny deviatimi gólmi v šiestich zápasoch a vedie tabuľku strelcov La Ligy.

Už skôr počas týždňa hovoril Raphinha o tom, že by rád v klube zostal až do ukončenia svojej kariéry.

„Rozhovory o jeho novom kontrakte sú v pokročilom štádiu. Rovnako ako zmluvy pre Marca Bernala a Xaviho Esparta. Ide o troch hráčov, s ktorými sme v priebehu uplynulého týždňa doriešili predĺženie zmlúv,“ vyjadril sa Deco podľa agentúry AFP.

Obranca Espart si v úvodných týždňoch sezóny vybojoval miesto v základnej zostave a stredopoliar Bernal zasiahol do každého duelu La Ligy.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Hráč Barcelony Raphinha oslavuje po tom, ako strellil gól.
    Hráč Barcelony Raphinha oslavuje po tom, ako strellil gól.
    Barcelona si chce udržať svoju brazílsku hviezdu. Deco: Rozhovory sú v pokročilom štádiu
    dnes 18:52
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