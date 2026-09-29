Brazília zdolala v príprave Austráliu. V gólovej prestrelke rozhodli dve penalty

Hráč Brazílie Raphinha sa teší z gólu z penalty.
Hráč Brazílie Raphinha sa teší z gólu z penalty. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|29. sep 2026 o 14:32
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Raphinha premenil penaltu a pre zranenie cez polčas striedal.

Prípravný zápas

Austrália - Brazília 2:4 (2:2)

Góly: 28. Circati, 33. Metcalfe - 3. Vanderson, 45. Raphinha (z 11 m), 69. Guimaraes, 80. Vinicius (z 11 m)

Brazílska futbalová reprezentácia zvíťazila nad Austráliou 4:2 v utorkovom prípravnom zápase v Brisbane.

Hviezdy „kanárikov“ Raphinha a Vinicius skórovali z pokutových kopov a do streleckej listiny sa zapísali aj Vanderson a Bruno Guimaraes. Góly domácich „socceroos“ strelili Alessandro Circati a Connor Metcalfe.

Pre krídelníka Barcelony Raphinhu však zápas priniesol aj nepríjemnosť.

Po tom, čo bezpečne premenil pokutový kop, musel cez polčasovú prestávku zo zdravotných dôvodov striedať.

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