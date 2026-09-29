Brazília zdolala v príprave Austráliu. V gólovej prestrelke rozhodli dve penalty

Prípravný zápas
Austrália - Brazília 2:4 (2:2)
Góly: 28. Circati, 33. Metcalfe - 3. Vanderson, 45. Raphinha (z 11 m), 69. Guimaraes, 80. Vinicius (z 11 m)
Brazílska futbalová reprezentácia zvíťazila nad Austráliou 4:2 v utorkovom prípravnom zápase v Brisbane.
Hviezdy „kanárikov“ Raphinha a Vinicius skórovali z pokutových kopov a do streleckej listiny sa zapísali aj Vanderson a Bruno Guimaraes. Góly domácich „socceroos“ strelili Alessandro Circati a Connor Metcalfe.
Pre krídelníka Barcelony Raphinhu však zápas priniesol aj nepríjemnosť.
Po tom, čo bezpečne premenil pokutový kop, musel cez polčasovú prestávku zo zdravotných dôvodov striedať.