Barcelona prišla o brankársku jednotku. Proti Seville môže dostať šancu nová posila

Brankár Joan Garcia (v strede)
Brankár Joan Garcia (v strede) (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2026 o 07:58
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Zverenci Flicka vyhrali všetkých sedem súťažných stretnutí v tejto sezóne.

Španielsky futbalový brankár Joan Garcia bude chýbať Barcelone v sobotňajšom dueli La Ligy proti Seville.

V stredajšom zápase s Racingom Santander (7:2) utrpel zranenie pravého kolena, po polčase ho vystriedal Poliak Wojciech Szczesny.

Barcelona je bez straty bodu na čele tabuľky najvyššej španielskej súťaže. Zverenci trénera Hansiho Flicka vyhrali všetkých sedem súťažných stretnutí v tejto sezóne, pričom majú skóre 31:7, pripomenula agentúra DPA.

VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Racing Santander

Proti Seville by v bránke Barcelony mohol dostať príležitosť Chorvát Dominik Livakovič.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Brankár Joan Garcia (v strede)
    Brankár Joan Garcia (v strede)
    Barcelona prišla o brankársku jednotku. Proti Seville môže dostať šancu nová posila
    dnes 07:581
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