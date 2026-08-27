Barcelona získala chorvátskeho brankára. Zaplatila štyri milióny eur

Dominik Livakovič
Dominik Livakovič (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2026 o 12:55
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Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Girone.

Španielsky futbalový klub FC Barcelona podpísal chorvátskeho brankára Dominika Livakoviča z tureckého Fenerbahce Istanbul.

Podľa tamojších médií katalánsky veľkoklub zaplatil za 31-ročného reprezentanta štyri milióny eur.

Livakovič, ktorý bol vo Fenerbahce spoluhráčom slovenského reprezentanta Milana Škriniara, už pôsobil v La Lige. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Girone, no neodchytal tam ani jedno stretnutie.

Aj v drese „Blaugranas“ by mal Chorvát pôsobiť ako dvojka za jednotkou Joanom Garciom. Informovala o tom agentúra AFP.

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    Dominik Livakovič
    Dominik Livakovič
    Barcelona získala chorvátskeho brankára. Zaplatila štyri milióny eur
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