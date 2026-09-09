Košice opúšťa poľský brankár. Využil lákavú ponuku, vracia sa do domácej ligy

Poľský futbalový brankár Kevin Dabrowski skončil svoje pôsobenie v FC Košice a prestúpil do poľského klubu Pogon Štetín.
V tíme účastníka Niké ligy pôsobil takmer desať mesiacov a mal podiel na zlepšených výsledkoch tímu v druhej časti uplynulej sezóny 2025/2026.
Košický klub informoval o odchode 28-ročného brankára na svojej oficiálnej stránke.
„Príležitosť vrátiť sa domov a pripojiť sa ku klubu veľkosti Pogonu Štetín bola pre Kevina veľmi lákavá. K nám prišiel ako voľný hráč a odchádza s naším požehnaním a najlepšími želaniami.
Ak bude mať v novom pôsobisku čo i len polovicu takého vplyvu, aký mal u nás, Pogon získa výnimočného brankára a človeka. Jeho pôsobenie v FC Košice možno nebolo dlhé, ale jeho vplyv bol obrovský.
Kevinovi želáme do ďalšej kariéry aj osobného života veľa šťastia a úspechov,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.