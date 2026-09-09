Košice opúšťa poľský brankár. Využil lákavú ponuku, vracia sa do domácej ligy

Maciej Kevin Dabrowski
Maciej Kevin Dabrowski (Autor: Facebook/FC Košice - oficiálna stránka)
TASR|9. sep 2026 o 21:57
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V slovenskom klube pôsobil takmer desať mesiacov.

Poľský futbalový brankár Kevin Dabrowski skončil svoje pôsobenie v FC Košice a prestúpil do poľského klubu Pogon Štetín.

V tíme účastníka Niké ligy pôsobil takmer desať mesiacov a mal podiel na zlepšených výsledkoch tímu v druhej časti uplynulej sezóny 2025/2026.

Košický klub informoval o odchode 28-ročného brankára na svojej oficiálnej stránke.

„Príležitosť vrátiť sa domov a pripojiť sa ku klubu veľkosti Pogonu Štetín bola pre Kevina veľmi lákavá. K nám prišiel ako voľný hráč a odchádza s naším požehnaním a najlepšími želaniami.

Ak bude mať v novom pôsobisku čo i len polovicu takého vplyvu, aký mal u nás, Pogon získa výnimočného brankára a človeka. Jeho pôsobenie v FC Košice možno nebolo dlhé, ale jeho vplyv bol obrovský.

Kevinovi želáme do ďalšej kariéry aj osobného života veľa šťastia a úspechov,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
5
1
0
19:2
16
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
4
2
1
14:6
14
R
P
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
4
0
2
15:5
12
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
2
3
1
17:13
9
V
R
P
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
1
1
5
6:18
4
P
R
V
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
7
0
2
5
5:16
2
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Maciej Kevin Dabrowski
    Maciej Kevin Dabrowski
    Košice opúšťa poľský brankár. Využil lákavú ponuku, vracia sa do domácej ligy
    dnes 21:57
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