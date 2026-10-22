Brankár utrpel zranenie hlavy a previezli ho do nemocnice. Jeho tím napriek tomu získal trofej

Švajčiarskeho futbalového brankára Romana Bürkiho previezli do nemocnice po nepríjemnej kolízii vo finálovom zápase Amerického pohára - US Open Cup medzi Columbusom Crew a St. Louis City.
Tridsaťpäťročný bývalý brankár Borussie Dortmund sa v 70. minúte zrazil s útočníkom Columbusu Anassom Zarourym, ktorý ho kolenom zasiahol do hlavy. Bürkiho následne odniesli z ihriska na nosidlách.
VIDEO: Kolízia hráča s brankárom Bürkim
Jeho klub potvrdil, že švajčiarsky brankár bol pri vedomí a mal zachovanú citlivosť vo všetkých končatinách.
St. Louis napokon triumfovalo po jedenástkovom rozstrele, v ktorom sa hrdinom stal Bürkiho náhradník Ben Lundt. Ten zneškodnil hneď prvý pokus hráčov Columbusu a pomohol mužstvu k historicky prvej významnej trofeji.
St. Louis vzniklo v roku 2019 a v najvyššej zámorskej súťaži MLS pôsobí od roku 2023. Bürki prišiel do klubu v roku 2022 po siedmich sezónach v Borussii Dortmund. Informovala o tom agentúra DPA.