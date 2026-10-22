Brankár utrpel zranenie hlavy a previezli ho do nemocnice. Jeho tím napriek tomu získal trofej

Roman Bürki.
Roman Bürki. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2026 o 09:46
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Náhradník Lundt chytil hneď prvú jedenástku v rozstrele a St. Louis City získalo historicky prvú veľkú trofej.

Švajčiarskeho futbalového brankára Romana Bürkiho previezli do nemocnice po nepríjemnej kolízii vo finálovom zápase Amerického pohára - US Open Cup medzi Columbusom Crew a St. Louis City.

Tridsaťpäťročný bývalý brankár Borussie Dortmund sa v 70. minúte zrazil s útočníkom Columbusu Anassom Zarourym, ktorý ho kolenom zasiahol do hlavy. Bürkiho následne odniesli z ihriska na nosidlách.

VIDEO: Kolízia hráča s brankárom Bürkim

Jeho klub potvrdil, že švajčiarsky brankár bol pri vedomí a mal zachovanú citlivosť vo všetkých končatinách.

St. Louis napokon triumfovalo po jedenástkovom rozstrele, v ktorom sa hrdinom stal Bürkiho náhradník Ben Lundt. Ten zneškodnil hneď prvý pokus hráčov Columbusu a pomohol mužstvu k historicky prvej významnej trofeji.

St. Louis vzniklo v roku 2019 a v najvyššej zámorskej súťaži MLS pôsobí od roku 2023. Bürki prišiel do klubu v roku 2022 po siedmich sezónach v Borussii Dortmund. Informovala o tom agentúra DPA.

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Roman Bürki.
Roman Bürki.
Brankár utrpel zranenie hlavy a previezli ho do nemocnice. Jeho tím napriek tomu získal trofej
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