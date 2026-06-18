Je to oficiálne. Tréner Fodrek bude pôsobiť na lavičke tímu v najvyššej českej lige

Novým trénerom futbalistov Slovana Liberec sa stal Branislav Fodrek. Štyridsaťpäťročný slovenský tréner nahradil odvolaného Radoslava Kováča. Severočesi o tom informovali na svojej webovej stránke.
Fodrek v minulej ligovej sezóne obsadil s Dunajskou Stredou druhé miesto za ŠK Slovan Bratislava, začiatkom júna však bol prekvapivo odvolaný.
Teraz ho čaká druhé klubové angažmán v pozícii hlavného trénera. V rokoch 2018 až 2024 viedol slovenské mládežnícke reprezentácie.
„Je to pre mňa obrovská výzva. Slovan Liberec je úspešný klub s vysokými ambíciami. Aj ja som ambiciózny a s vedením sme sa v mnohých veciach zhodli.
Urobíme všetko pre to, aby klub dosiahol ďalšie úspechy. Preto sme sem prišli,“ uviedol Fodrek, ktorého realizačný tím bude predstavený v najbližšom období.