Je to oficiálne. Tréner Fodrek bude pôsobiť na lavičke tímu v najvyššej českej lige

Tréner Branislav Fodrek.
Tréner Branislav Fodrek. (Autor: TASR)
ČTK|18. jún 2026 o 16:34
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Nahradil odvolaného Radoslava Kováča.

Novým trénerom futbalistov Slovana Liberec sa stal Branislav Fodrek. Štyridsaťpäťročný slovenský tréner nahradil odvolaného Radoslava Kováča. Severočesi o tom informovali na svojej webovej stránke.

Fodrek v minulej ligovej sezóne obsadil s Dunajskou Stredou druhé miesto za ŠK Slovan Bratislava, začiatkom júna však bol prekvapivo odvolaný.

Teraz ho čaká druhé klubové angažmán v pozícii hlavného trénera. V rokoch 2018 až 2024 viedol slovenské mládežnícke reprezentácie.

„Je to pre mňa obrovská výzva. Slovan Liberec je úspešný klub s vysokými ambíciami. Aj ja som ambiciózny a s vedením sme sa v mnohých veciach zhodli.

Urobíme všetko pre to, aby klub dosiahol ďalšie úspechy. Preto sme sem prišli,“ uviedol Fodrek, ktorého realizačný tím bude predstavený v najbližšom období.

Česko

    Tréner Branislav Fodrek.
    Tréner Branislav Fodrek.
    Je to oficiálne. Tréner Fodrek bude pôsobiť na lavičke tímu v najvyššej českej lige
    dnes 16:34
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