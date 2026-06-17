Fodrek nezostane po konci v DAC dlho bez práce. Angažuje ho tím z elitnej českej ligy

U futbalistov Liberca podľa serverov inFotbal.cz a iSport.cz po dvoch rokoch skončí tréner Radoslav Kováč.
Nahradiť by ho mal slovenský kouč Branislav Fodrek, ktorý naposledy viedol Dunajskú Stredu. Tlačový hovorca severočeského klubu Tomáš Čarnogurský na otázku ČTK nechcel situáciu komentovať.
Kováč vo svojej druhej sezóne na lavičke Slovana doviedol tím do nadstavbovej skupiny o titul. V nej Liberec obsadil šieste miesto a unikol mu postup do európskych pohárov.
V úvodnom ročníku pod vedením štyridsaťšesťročného trénera hrali Severočesi nadstavbovú skupinu o umiestnenie a skončili na deviatom mieste.
Namiesto bývalého českého reprezentanta by pod Ještěd mal prísť muž so skúsenosťami zo slovenskej reprezentácie. Fodrek doviedol Dunajskú Stredu k druhému miestu v lige, po sezóne však v klube skončil.
Štyridsaťpäťročný tréner má za sebou prvé klubové angažmán v pozícii hlavného kouča. V rokoch 2018 až 2024 viedol slovenské mládežnícke reprezentácie.