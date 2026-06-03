Bol najdlhšie pôsobiacim trénerom za posledné obdobie. DAC opúšťa slovenský kouč

Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda.
Vedenie klubu Niké ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča.
DAC vstúpi do sezóny 2026/27 s novým realizačným tímom, informoval o tom oficiálny klubový web slovenského vicemajstra.
Fodrek prevzal tím v novembri 2024 a počas 553 dní na lavičke DAC-u viedol mužstvo v 56 súťažných stretnutiach.
V Niké lige dosiahol bilanciu 26 víťazstiev, 15 remíz a 10 prehier, v Slovnaft Cupe pridal štyri víťazstvá a jednu prehru.
Za uplynulých 12 rokov bol najdlhšie slúžiacim trénerom klubu. Vo svojej prvej sezóne doviedol DAC na štvrté miesto a následne aj k úspechu v play-off o účasť v pohárovej Európe.
V nedávno skončenom ročníku „žlto-modrí" pod jeho vedením získali piatu striebornú medailu v klubovej histórii.
„DAC bol súčasťou môjho života s prestávkou dlhé roky, najskôr v pozícii hráča a neskôr ako trénera. Som vďačný za šancu a dôveru, ktorú som od pána majiteľa a vedia klubu dostal.
Víťazstvo v play-off o pohárovú Európu v minulej a zisk striebornej medaily v tejto sezóne mi určite zostanú peknými spomienkami.
Chcel by som sa poďakovať fanúšikom, všetkým hráčom, s ktorými som spolupracoval, ľuďom v realizačnom tíme a každému v klube za podporu a DAC-u želám do budúcnosti veľa úspechov,“ uviedol Fodrek pre webovú stránku klubu.
Spolu s hlavným trénerom končí v DAC aj asistent Albert Rusnák. „Braňo slúžil DAC-u dlhé roky s lojalitou, profesionalitou a úprimným nasadením. Ako hráč, asistent trénera aj hlavný tréner zanechal v našom klube výraznú stopu.
Takéto rozhodnutia nikdy nie sú jednoduché, no po dôkladnom zvážení sme presvedčení, že pre DAC nastal správny čas vykročiť do ďalšej fázy svojho rozvoja.
V mene klubu by som sa chcel Braňovi úprimne poďakovať za všetko, čo pre DAC odviedol, a zaželať mu veľa úspechov v ďalšej kariére aj osobnom živote,“ povedal výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.