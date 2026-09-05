Len druhý postup do vyraďovacej fázy MS nestačil. Alžírsko má nového trénera

Brahim Hemdani
Brahim Hemdani (Autor: Lassana Camara)
TASR|5. sep 2026 o 16:03
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Narodil sa vo Francúzsku a počas kariéry odohral za Alžírsko dva zápasy.

Alžírska futbalová federácia (FAF) v sobotu vymenovala Brahima Hemdaniho za nového trénera národného tímu.

Štyridsaťosemročný bývalý stredopoliar Olympique Marseille nahradil Vladimira Petkoviča, informovala tamojšia štátna televízia.

Hemdani sa narodil vo Francúzsku a počas hráčskej kariéry odohral za Alžírsko dva reprezentačné zápasy.

Trénerských skúseností má zatiaľ pomerne málo, minulý týždeň však priviedol alžírsku reprezentáciu do 21 rokov k zlatu na Stredomorských hrách v talianskom Tarante.

FAF ukončila pôsobenie Petkoviča začiatkom augusta napriek tomu, že mal platný kontrakt do roku 2028.

Pod vedením švajčiarskeho trénera sa Alžírsko na tohtoročných MS prebojovalo do vyraďovacej fázy iba druhýkrát v histórii po roku 2014.

Jeho účinkovanie sa skončilo v šestnásťfinále po prehre 0:2 so Švajčiarskom. Informovala agentúra AFP.

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Brahim Hemdani
Brahim Hemdani
Len druhý postup do vyraďovacej fázy MS nestačil. Alžírsko má nového trénera
dnes 16:03
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