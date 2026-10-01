Hviezda sa zranila a tím ničí viróza. Severania nastúpia v Lige národov oslabení

Alexander Isak oslavuje gól so spoluhráčmi.
Alexander Isak oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 13:52
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Päť hráčov stopla viróza a ďalší musel opustiť kemp pre zranenie.

Švédska futbalová reprezentácia sa bude musieť v piatkovom súboji B-divízie Ligy národov na ihrisku Bosny a Hercegoviny zaobísť bez šiestich hráčov.

Trénerovi Grahamovi Potterovi vypadli zo zostavy pre virózu Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud a Patrik Walemark.

Reprezentačný kemp už skôr opustil Alexander Isak, ktorý sa zranil v uplynulom zápase s Rumunskom (2:1).

„Prijímame všetky možné opatrenia na obmedzenie šírenia infekcie. Pozorne sledujeme zdravotný stav hráčov, ktorí ochoreli,“ uviedol vo vyhlásení tímový lekár Jonas Werner.

Švédsko je po úvodných dvoch kolách na čele 4. skupiny B-divízie. Na domácom trávniku zdolalo Poľsko i Rumunsko, pripomenul portál lequipe.fr.

Tabuľka 4 skupiny B-divízie

Liga národov

    Alexander Isak oslavuje gól so spoluhráčmi.
    Alexander Isak oslavuje gól so spoluhráčmi.
    Hviezda sa zranila a tím ničí viróza. Severania nastúpia v Lige národov oslabení
    dnes 13:52
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