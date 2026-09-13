Nová sezóna, rovnaké fiasko. Mönchengladbach vyhodil trénera už po treťom zápase

Futbalisti Mönchengladbachu menia ako prvý tím v novej bundesligovej sezóne trénera.
Vedenie klubu deň po sobotňajšom debakli 0:5 vo Freiburgu oznámilo, že na lavičke končí Eugen Polanski.
Jeho jediný triumf prišiel v prvom kole Nemeckého pohára proti piatoligovému TSV Schott Mainz, pripomenula agentúra DPA.
Borussia je po troch ligových kolách posledná s nulou bodov na konte a skóre 3:12.
„Napriek vydarenej príprave a určitým pozitívnym signálom sa tímu nepodarilo dosiahnuť želané výsledky. K rozhodnutiu zbaviť Eugena jeho funkcie viedli nedávne výkony. Eugen zostane navždy spätý s Borussiou,“ komentoval Polanského koniec športový riaditeľ Rouven Schröder.
Sám 40-ročný Polanski vyjadril vďačnosť za čas, ktorý spolu s mužstvom strávil, a zároveň dal najavo svoje sklamanie.
„Borussia Mönchengladbach bola a zostáva mojím klubom. Práve preto ma nesmierne bolí, že sa situácia vyvinula takto. Po tom, čo sme sa úspešne vyhli zostupu, sme pred touto sezónou urobili viacero zmien.
Mali sme veľké plány, no nepodarilo sa nám ich pretaviť do reality. Naozaj ma to mrzí,“ konštatoval Poliak, spolu s ktorým skončil v klube aj jeho asistent Tobias Trulsen.
Mönchengladbach tak zažíva rovnaký začiatok sezóny ako vlani. Vtedy bývalý poľský reprezentant Polanski striedal tiež po troch úvodných porážkach Gerarda Seoaneho, ktorý bol odvolaný.
Na dočasnej báze prevezme tím jeden z asistentov Jan-Moritz Lichte, ktorý do klubu prišiel v lete od mládeže Manchestru City.