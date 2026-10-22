Sledovať zápasy bez mobilov? Nemecký veľkoklub za to ponúka odmeny

Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund chce motivovať fanúšikov, aby počas zápasov na štadióne odložili smartfóny a naplno sa venovali dianiu na ihrisku.
V klubovej aplikácii preto zavádza funkciu s názvom Fan Mode, vďaka ktorej môžu priaznivci získavať body za čas, keď majú telefón uzamknutý. Odmenou pre fanúšikov s najviac bodmi budú podpísané dresy a poukážky do fanshopu.
Režim Fan Mode si môžu fanúšikovia aktivovať počas duelov a aplikácia bude zaznamenávať čas, počas ktorého bude zariadenie uzamknuté.
Za každú minútu bez používania telefónu získa používateľ body, pričom ich zbieranie sa končí záverečným hvizdom.
Výnimkou je polčasová prestávka, počas ktorej môžu fanúšikovia smartfóny používať. Po jej skončení však musia režim opätovne aktivovať, ak chcú pokračovať v zbieraní bodov. Čím menej času strávia na telefóne, tým vyššie skóre dosiahnu.
Klub novinku odôvodňuje rastúcou nespokojnosťou fanúšikov s používaním mobilov na tribúnach. Podľa jeho údajov pravidelne siahajú po smartfónoch takmer dve tretiny divákov na štadiónoch.
„Čoraz viac fanúšikov začína byť podráždených tým, že ostatní na tribúnach si robia selfie, streamujú obsah alebo používajú sociálne siete,“ uviedla Borussia v súvislosti s novou funkciou.
Fan Mode bude k dispozícii od sobotňajšieho bundesligového stretnutia s Eintrachtom Frankfurt.
„Nechajte svoj smartfón vo vrecku, keď ste na štadióne, a vychutnajte si zápas všetkými zmyslami,“ apeluje klub na fanúšikov. Informácie priniesla agentúra DPA.