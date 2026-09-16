Gól Stanislava Lobotku spečatil osud trénera. Taliansky klub reaguje na zlú sériu

Tréner Bologne Domenico Tedesco.
Tréner Bologne Domenico Tedesco. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2026 o 12:40
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Taliansky futbalový klub Bologna skončil spoluprácu s Tededcom po iba štyroch kolách Serie A.

Taliansky futbalový klub FC 1909 Bologna v stredu prepustil trénera Domenica Tedesca po iba štyroch kolách talianskej Serie A. Na jeho miesto priviedla Raffaeleho Palladina.

Nedeľňajšia prehra s Neapolom 0:1, keď jediný gól strelil slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, odsunula Bolognu na 16. miesto v ligovej tabuľke. Po úvodných štyroch zápasoch má na konte iba jeden bod.

Tedesco viedol tím iba od júna. Bologna v krátkom vyhlásení podľa agentúry AP poďakovala Tedes­covi za jeho „profesionalitu a odbornosť“ a uviedla, že Palladino podpísal zmluvu do konca júna 2029.

Štyridsaťdvaročný kormidelník v minulosti viedol Monzu, Fiorentinu a Atalantu Bergamo. Jeho prvým zápasom vo funkcii bude sobotné stretnutie proti FC Turín na domácej pôde. Nasledovať bude dlhá reprezentačná prestávka.

Serie A

    Tréner Bologne Domenico Tedesco.
    Tréner Bologne Domenico Tedesco.
    Gól Stanislava Lobotku spečatil osud trénera. Taliansky klub reaguje na zlú sériu
    dnes 12:40
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