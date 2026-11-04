Ligista, nehanbíš sa? Z tribúny znela kritika, senzácia bola blízko, no napokon sa nekonala

V histórii Slovnaft Cupu sa ešte nikdy nestalo, aby sa štvrtoligista dostal medzi osem najlepších účastníkov. TJ Slavoj Boleráz bola blízko senzácie.
V osemfinále pohára proti MFK Skalica dlho viedla, no napokon mu podľahla 1:3.
Mohli dať aj na 2:0
Aktuálne druhý tím IV. ligy ZsFZ šokoval nikéligistu hneď v úvode. Po rýchlej akcii po centrovanej lopte otvoril hlavou skóre Dušan Stano.
„Všetok rešpekt Skalici, ale dnes sme odohrali výborných 65 minút, počas ktorých súper si nevytvoril žiadne šance,“ vravel po zápase tréner Bolerázu Lukáš Vido.
Jeho mužstvo pred štyrmi rokmi v pohári riadne potrápilo Trnavu, ktorá postúpila len po penaltovom rozstrele.
Boleráz si veril aj proti Skalici. „S Trnavou sme hrali od začiatku v bloku, tentoraz sme chceli hrať ofenzívnejšie, vysokým presingom, čo sa nám aj dlho darilo,“ zhodnotil zápas Lukáš Vido.
V úvode druhého polčasu mali domáci obrovskú šancu zvýšiť. Strela Stana po peknej kombinačnej akcii však letela nad.
„Ak by sme tam dali gól, asi by sme hodnotili zápas inak. Je to obrovská škoda, lebo sme dostali lacné góly po centroch, keď sme pred vlastnou bránou prepadli,“ doplnil domáci tréner.
Skalica vyrovnala v 69. minúte gólom Petra Puhorockého, o osem minút skóroval Roman Potočný, ktorý pridal aj ďalší gól aj v 84. minúte.
„Potom už nám ubúdali sily, odišli sme kondične. Skalica ukázala, že je ligové mužstvo a zúročila každú šancu, ktorú mala. Bola maximálne efektívna," konštatoval Vido.
Aj on cítil, že k senzačnému výsledku nechýbalo veľa, ale napriek prehre bol hrdý na svoj tím.
„Nemáme sa za čo hanbiť. Každý to odmakal a odjazdil. Nemám hráčom čo vyčítať,“ prízvukoval.
Postup je postup
Hostia najmä v prvom polčase toho veľa neukázali. „Ligista, nehanbíš sa?“ kričal z tribúny jeden z domácich fanúšikov.
„Ja som vyrastal na dedine, poznám takéto prostredie. Patrí to k tomu, mám to rád,“ usmieval sa autor dvoch gólov Skalice Roman Potočný.
Skalica naposledy vyhrala zápas v riadnom hracom čase pred dvoma mesiacmi, keď v pohári vyradila Martin.
Napriek nepriaznivému stavu však v kabíne Skalice cez polčas nebola panika. „Tréner bol pokojný, prízvukoval, aby sme boli trpezliví a hrali kombinačne. Som rád, že sme v druhom polčase tie góly dali. Postup je postup,“ podčiarkol Potočný.
„Vedeli sme, že to bude ťažké. Sú to zápasy, v ktorých nemáte čo získať. My sme si navyše vybrali ťažšiu cestu, lebo sme dostali skoro gól,“ zhodnotil dianie na trávniku asistent trénera Skalice Branislav Mráz.
„Domáci podali oduševnený, obetavý výkon. Nám pomohlo prestriedanie, aj súper kondične odpadol,“ doplnil Mráz.
Vo finále nebudú chýbať
Konfrontácie dedinských tímov s ligistami sú väčšinou sviatkom futbalu, v ktorých je favorit jasne daný. Boleráz si však na Skalicu trúfal. Atmosféra nebola taká nevinná a priateľská, ako v podobných zápasoch býva zvykom.
„Vybehli sme na nich tak, ako sme chceli. Ak by sme dali gól na 2:0, dovolím si tvrdiť, že vyhráme. Ale v konečnom dôsledku Skalica vyhrala zaslúžene,“ skonštatoval kapitán Bolerázu Jakub Krč.
„My trénujeme trikrát do týždňa, takže kondičná stránka bola kľúčová,“ dodal.
Hráči štvrtoligistu si uvedomovali, že môžu dosiahnuť historický výsledok. „Nebude sa mi zaspávať ľahko. Boli sme ozaj blízko,“ povzdychol si Krč.
Boleráz aj napriek prehre bude účastníkom finále pohára. Už pred týmto kolom bolo jasné, že získa Move Trophy pre najlepší tím z regionálnych súťaží. Túto trofej odovzdávajú vždy v rámci finálového zápasu.
„Už si pozeráme možné ubytovania v Košiciach a spravíme si pekný víkend,“ uzavrel s úsmevom kapitán Krč.