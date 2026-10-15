Ťah s brankárom vyšiel, postup spečatil kapitán. Malá obec sa dostala do osemfinále pohára

Medzi šestnásť najlepších mužstiev Slovnaft Cupu sa dostal aj zástupca zo štvrtej ligy.
TJ Slavoj Boleráz, aktuálne druhý tím Majstrovstiev regiónu – IV. ligy ZsFZ, v 4. kole pohára vyradil treťoligové Námestovo po penaltách. Po deväťdesiatich minútach bol stav 1:1, rozstrel vyhral Boleráz 5:3.
Pre obec s 2400 obyvateľmi neďaleko Trnavy je to historický úspech v pohári. V minulosti bolo jej maximom tretie kolo.
Boleráz je jediným klubom z regionálnych súťaží, ktorý sa dostal až do osemfinále, čo znamená, že sa stal držiteľom Move Trophy. Táto trofej sa od roku 2024 udeľuje najlepšiemu amatérskému tímu v Slovnaft Cupe.
Chcú hrať o postup
„Pred súperom sme mali rešpekt, ale verili sme si naňho. Myslím si, že náš káder má kvalitu minimálne na úrovni tretej ligy,“ vravel pre Sportnet tréner Bolerázu Lukáš Vido.
Jeho tím patrí k popredným celkom IV. ligy ZsFZ. V minulom ročníku dlho bojoval o prvé miesto s FC Nitra a nakoniec skončil na druhom mieste.
Aj v aktuálnej sezóne je po desiatich kolách druhý, na vedúcu Dubnicu stráca štyri body a cez víkend privíta práve lídra súťaže.
„Chceli by sme ísť do tretej ligy, ale vnímame kvalitu Dubnice, ale aj ostatných mužstiev. Myslím si, že posledné slovo nepovedali ešte ani Piešťany,“ poznamenal tréner.
„Práve preto sme počas mikrocyklu pred pohárovým zápasom zvažovali alternatívy, či hrať v najsilnejšej zostave, alebo niektorých hráčov pošetriť na dôležitý zápas s Dubnicou,“ vysvetľoval tréner.
Remízu zachraňoval kapitán
V deň stretnutia s Námestovom sa rozhodol, že pošle na ihrisko najsilnejšiu možnú jedenástku.
„Bol to bojovný zápas, ale my sme mali viac vyložených šancí. V 63. minúte sme nepremenili tutovku do prázdnej brány. O niekoľko minút nato sme inkasovali,“ vravel Vido.
Gól hostí strelil v 69. minúte Marek Bobček, starší brat reprezentanta Tomáša Bobčeka.
„Naše mužstvo sa nevzdalo, cítilo šancu na úspech,“ zdôraznil domáci tréner.
V 86. minúte vyrovnal kapitán Jakub Krč a nasledovali penalty.
VIDEO: Posledná penalta a radosť hráčov Bolerázu
Striedali brankára
Hráči Bolerázu si deň pred zápasom trochu nacvičovali pokutové kopy. Pred samotným rozstrelom sa tréner spýtal hráčov, kto si verí.
„Nehovorím, že sme boli šťastnejší, ale dôslednejší,“ vravel tréner.
Domáci napokon premenili všetkých päť penált. U hostí nedal práve strelec gólu Marek Bobček. Jeho strelu vyškrabal brankár Štefan Matejkovič, ktorý išiel na ihrisko v poslednej minúte v rámci strategického striedania.
„Mali sme to v pláne. Brankár Matejkovič je vysoký, keď trafí stranu, tak chytí penaltu. Neriešime brankársku jednotku, lebo Bruno Ondruš chytá momentálne vo veľkej pohode, ale cítili sme, že v rozstrele nám môže pomôcť Pištova výška,“ prezradil tréner.
Poslednú, piatu penaltu domácich premenil kapitán Jakub Krč.
„Sme medzi najlepšími 16 mužstvami v pohári, čo je pre malú obec mimoriadny úspech,“ prízvukoval Vido.
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Súper sa odhlásil
Počas cesty do osemfinále Boleráz vyradil troch súperov. V 1. kole zdolal treťoligové Častkovce 2:1.
V ďalšom kole mal hrať v Trebaticiach, no tie sa z pohára odhlásili. Dostali za to od zväzu aj finančnú pokutu tisíc eur.
Za nezvyčajným rozhodnutím bol vraj pocit krivdy z posledného kola minulej majstrovskej sezóny, keď Trebatice privítali Boleráz a jeden z domácich hráčov bol vylúčený, pričom ďalší sa nešťastne zranil.
„My sme sa na tento pohárový zápas tešili, ale napokon sa neodohral. Bol kontumovaný v náš prospech a súper tak uľahčil našu cestu do ďalšieho kola,“ uviedol tréner.
V 3. kole zdolal Boleráz súpera zo IV. ligy ZsFZ Šoporňu 3:1. Následne prišiel úspešný rozstrel proti Námestovu.
Získali aj finančnú prémiu
Boleráz je jediným tímom z pôsobnosti regionálnych futbalových zväzov, ktorý postúpil do osemfinále.
To znamená, že získal Move Trophy, trofej pre najlepší amatérsky celok v aktuálnom ročníku. Zároveň získal finančnú odmenu 3000 eur.
„Aj pred zápasom som hovoril hráčom, že je tu aj táto motivácia. Hráči to vnímali a išli za tým. Sme veľmi šťastní,“ zdôraznil tréner Vido.
Žreb osemfinále sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra. „Bude tam osem dvojíc a je veľká pravdepodobnosť, že dostaneme ligistu. Najradšej by sme boli, ak by to bol niekto z trojice Slovan, Žilina, Trnava,“ vravel kouč.