    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Aspmyra
    21:00
    Lille
    Lille
    Atlético Madrid - Bayern Mníchov: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Atlético Madrid - Bayern Mníchov dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    FC Barcelona - Aston Villa: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: FC Barcelona - Aston Villa dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Manchester United - AS Rím: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Manchester United - AS Rím dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Villarreal CF - Paríž St. Germain: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Villarreal CF - Paríž St. Germain dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    FK Bodö/Glimt - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: FK Bodö/Glimt - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    Šachtar - SportingGalatasaray - Stuttgart

    ONLINE: FK Bodö/Glimt - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

    FK Bodö/Glimt - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    FK Bodö/Glimt - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|3. nov 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FK Bodö/Glimt - Lille OSC.

    Futbalisti FK Bodö/Glimt a Lille OSC dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: FK Bodö/Glimt - Lille OSC dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    03.11.2026 o 21:00
    4. kolo
    Bodø/Glimt
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Lille
    Prehľad
    Rozhodca: João Pinheiro – Luciano Maia, Hugo Marques.
    Prenos
    Zranění, tresty:
    Domácí budou v dnešním zápasu postrádat gólmana Juliana Faye Lunda, záložníky Magnuse Riisnæse, Håkona Evjena a Augusta Mikkelsena. Všichni chybí kvůli zranění.

    Na straně Lille jsou absence obdobné. Pro zranění si nezahraje bek Tiago Santos, záložník Nabil Bentaleb, útočník Ayase Ueda a za červenou kartu je potrestán Ethan Mbappé.
    Situace v tabulce Ligy mistrů:
    Bodø/Glimt vstoupilo do Champions League porážkou 0:5 v Bayernu, kde všechny branky padly až ve druhém poločasu, navíc hosté dostali v závěru zápasu červenou kartu. Poté ale norský celek slavil na stadionu Aspmyra senzační výhru 1:0 nad Dortmundem a vyhrál doma v Lize mistrů pošesté v řadě (7. kolo základní skupiny 2025/2026 nad Citizens 3:1, 1. kolo play off nad Interem 3:1, šestnáctifinále nad Sportingem 3:0, letos 3. předkolo nad Saint-Gilloise 3:2 po prodloužení, play off nad Nijmegenem 3:0). Výhru trefil v 52. minutě třiadvacetiletý záložník Fredrik Sjovold. V zatím posledním utkání se Noři představili v Neapoli, kde proběhl parádní zápas. Italský vicemistr dvakrát vedl, ovšem Bodø/Glimt vyrovnalo nejprve díky Haugemu a poté trefou Helmersena. Poté domácí uskočili i díky vlastnímu gólu Bjortufta na 4:2 a norský velikán ve čtvrté minutě nastavení už jen snížil Sondre Fetem na konečných 3:4. Tři body a skóre 4:9 zatím stačí na 28. místo s jednobodovou ztrátou na 18. pozici.

    Lille OSC je v tabulce předposlední se ziskem 0 bodů a skórem 4:10, horší už je pouze Slovan Bratislava. Dogy nejprve padly doma 2:3 s Betisem Sevilla, když sice v prvním poločase hned dvakrát vedly trefami Ayase Uedy a Alexsandra, ovšem španělský celek již v 54. minutě vedl 3:2 a o tři minuty později vyfasoval Ethan Mbappé červenou kartu za nesportovní chování. Následoval zápas v Arsenalu, kde se Lille první poločas drželo, ale ve druhé pětačtyřicetiminutovce dostalo tři branky a padlo 0:3. V posledním zápase si francouzský tým určitě dělal zálusk na body a proti Galatasarayi během prvního poločasu také dvakrát vedl díky Soribě Diaounemu. Ovšem Turci ve 44. minutě vyrovnali, domácí si v 52. minutě vstřelili vlastní branku a za devět minut se mančaft z Istanbulu prosadil počtvrté – 2:4.
    Lille OSC
    Historie Lille v evropských pohárech je samozřejmě bohatší, nejen z pohledu větší síly francouzského fotbalu v Evropě. Čtyřnásobný mistr Francie (1945/1946, 1953/1954, 2010/2011 a 2020/2021) začalo svou pouť v Evropě již v roce 1951, kdy ve finále Latinského poháru padlo 0:5 s Interem Milán.

    Na další výraznější úspěchy čekalo Lille až do začátku nového tisíciletí. V sezoně 2004/2005 prošlo do osmifinále poháru UEFA, kde padlo v součtu 0:1 s domácím konkurentem Auxerre. O dva roky později skončilo znovu v osmifinále, ale Ligy mistrů, když nestačilo v dvojzápasu výsledkem 0:2 na Manchester United. V ročníku 2009/2010 se mu stalo osudným znovu osmifinále, tentokrát v Evropské lize, po výsledcích 1:0 a 0:3 s Liverpoolem.

    Na další osmifinále si francouzský tým počkal a do sezony 2021/2022, kdy v Lize mistrů nestačil na Chelsea v součtu 1:4. V ročníku 2023/2024 konečně Lille zlomilo osmifinálové prokletí. V Evropské lize prošlo o kolo dále do čtvrtfinále, kde po výsledcích 1:2 venku a 2:1 prohrálo na penalty s Aston Villou. Předloni skončilo Lille v základní skupině Ligy mistrů na výborném sedmém místě, ale v prvním kole play off podlehlo Dortmundu 2:3. Loni museli vzít hráči "Les Dogues" zavděk" pouze Evropskou ligou, kde ale skončili v šestnáctifinále proti osudnému soupeři Aston Ville v součtu 0:3.

    V domácí Ligue 1 patří týmu z regionu Hauts-de-France druhé místo, když v devíti kolech získal 18 bodů za pět výher, jednu remízu a zapsal pouze jednu porážku 1:2 v Nice.
    Bodø/Glimt:
    Norský vicemistr z uplynulé sezony má s evropskými poháry poměrně zajímavé zkušenosti, zejména tedy v posledních letech. Předtím bylo jeho největším úspěchem druhé kolo z Poháru vítezů pohárů 1978/1979, kdy vypadl s Interem Milán poměrem 1:7 na zápasy.

    V roce 2020 vybojoval tým od polárního kruhu svůj první titul v tehdy 104leté klubové historii, jenže hned vypadl v prvním předkole s Legií Varšava 2:5 na zápasy. Přes Valur, Prištinu a Žalgiris se dostal až do skupinové fáze Konferenční ligy, kde byl ve skupině na 2. místě a třeba AS Řím doma rozsekal výsledkem 6:1. Přes Celtic a AZ Alkmaar prošel až do čtvrtfinále, kde mu vystavil stopku AS Řím. Noři si ale ověřili, že se mohou měřit s elitou a zkušenosti zuročili v dalších letech.

    Národní Eliteserien totiž vyhráli v dalších pěti letech ještě třikrát. V ročníku 2022/2023 vypadli až v play off Ligy mistrů proti Dinamu v druhém zápasu po prodloužení 1:4. Nakonec došli do předkola play off Konferenční ligy a stejně tomu bylo i v další sezoně.

    Ročník 2024/2025 se opět stal neúspěšným z pohledu play off o Ligu mistrů poměrem 2:3 s Crvenou Zvezdou Bělehrad, ale poté Bodø/Glimt ukázalo parádní jízdu Evropskou ligou. Ve skupinové fázi skončilo na 9. místě a v play off postupně vyřadilo Twente Enschede (ve druhém zápasu po prodloužení), Olympiakos, ve čtvrtfinále Lazio na penalty a stopka přišla až v semifinále s pozdějším vítězem Tottenhamem.

    V loňské sezoně již Bodø/Glimt play off Champions League zvládlo, poradilo si s Grazem 6:2 a ve skupinové fázi zapsalo 9 bodů (mj. výhry doma nad Manchesterem City 3:1 nebo v Atlétiku Madrid 2:1). To hlavní ale teprve přišlo, když Noři v předkole play off vyklepli Inter výsledkem 3:1 doma a 2:1 u nich. Následně sice doma vyhráli 3:0 nad Sportingem, ale odveta jim nevyšla a po výprasku 0:5 v prodloužení byli vyřazeni.

    Letos se norský vicemistr, kterému titul unikl o jediný bod zejména kvůli porážce 1:3 ve Vålerenze čtyři kola před koncem, dostal do Ligy mistrů vyřazením Saint-Gilloise v součtu 6:5 (odveta doma 3:2 po prodloužení) a v play off si smlsnul na Nijmegenu 6:1.

    Doplňme jen, že o mistrovský titul bude Bodø/Glimt bojovat v norské lize patrně až do posledního kola. Pět kol před koncem má totiž se Stavangerem stejný počet bodů – 59, ovšem ve vzájemném zápasu zatím horší skóre, protože Viking doma vyhrál nad hlavním soupeřem jasně 5:0, kdežto na stadinu Aspmyra padl 2:3.
    Situace v tabulce:
    Oba celky potřebují nutně bodovat, aby rozšířily své poněkud chudé bodové konto. Bodø/Glimt zatím získalo 3 body, když nejprve dostalo "klepec" 0:5 v Bayernu Mnichov, následně ale senzačně porazilo Dortmund doma 1:0. Poté zajíždělo na horkou půdu do Neapole, kde po přestřelce a parádním fotbalu prohrálo 3:4.

    Lille je na tom ještě hůře, nemá totiž ani bod. Nejprve doma prohrálo 2:3 s Betisem Sevilla, poté nenašlo recept na Arsenal a v Londýně padlo 0:3 a následně se neradovalo doma ani napodruhé, když si tři body z Francie odvezl domů Galatasaray výhrou 4:2.
    Dobrý den, ještě jednou vítejte u dalšího zápasu Ligy mistrů. Nejslavnější a nejprestižnější evropská klubová pohárová soutěž má před sebou již čtvrtá kola a blíží se tím do poloviny základní části. Hned dvakrát se Champions League podívá tento týden do Norska, protože seveřané mají v základní části hned dva celky (kdo by to byl řekl). Vedle Víkingu Stavanger, který ve středu nastoupí proti Sabahu, se bude hrát také za polárním kruhem, kde norský vicemistr Bodø/Glimt na svém stadionu Aspmyra vyzve třetí tým uplynulého ročníku francouzské ligy Lille OSC. Zápas začíná ve 21 hodin.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - utorok, 3. november 2026

    03.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    vs.
    Stuttgart
    Stuttgart
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    03.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    vs.
    Sporting
    Sporting
    Stamford Bridge | London
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    vs.
    PSG
    PSG
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    vs.
    Lille
    Lille
    Aspmyra | Bodø
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Manchester United
    Manchester United
    vs.
    AS Rím
    AS Rím
    Old Trafford | Manchester
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    vs.
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Estadio Metropolitano | Madrid
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Barcelona
    Barcelona
    vs.
    Aston Villa
    Aston Villa
    Camp Nou | Barcelona

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    dnes 18:00
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: FK Bodö/Glimt - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)