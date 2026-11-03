ONLINE: FK Bodö/Glimt - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Futbalisti FK Bodö/Glimt a Lille OSC dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: FK Bodö/Glimt - Lille OSC dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
03.11.2026 o 21:00
4. kolo
Bodø/Glimt
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lille
Prehľad
Rozhodca: João Pinheiro – Luciano Maia, Hugo Marques.
Prenos
Zranění, tresty:
Domácí budou v dnešním zápasu postrádat gólmana Juliana Faye Lunda, záložníky Magnuse Riisnæse, Håkona Evjena a Augusta Mikkelsena. Všichni chybí kvůli zranění.
Na straně Lille jsou absence obdobné. Pro zranění si nezahraje bek Tiago Santos, záložník Nabil Bentaleb, útočník Ayase Ueda a za červenou kartu je potrestán Ethan Mbappé.
Domácí budou v dnešním zápasu postrádat gólmana Juliana Faye Lunda, záložníky Magnuse Riisnæse, Håkona Evjena a Augusta Mikkelsena. Všichni chybí kvůli zranění.
Na straně Lille jsou absence obdobné. Pro zranění si nezahraje bek Tiago Santos, záložník Nabil Bentaleb, útočník Ayase Ueda a za červenou kartu je potrestán Ethan Mbappé.
Situace v tabulce Ligy mistrů:
Bodø/Glimt vstoupilo do Champions League porážkou 0:5 v Bayernu, kde všechny branky padly až ve druhém poločasu, navíc hosté dostali v závěru zápasu červenou kartu. Poté ale norský celek slavil na stadionu Aspmyra senzační výhru 1:0 nad Dortmundem a vyhrál doma v Lize mistrů pošesté v řadě (7. kolo základní skupiny 2025/2026 nad Citizens 3:1, 1. kolo play off nad Interem 3:1, šestnáctifinále nad Sportingem 3:0, letos 3. předkolo nad Saint-Gilloise 3:2 po prodloužení, play off nad Nijmegenem 3:0). Výhru trefil v 52. minutě třiadvacetiletý záložník Fredrik Sjovold. V zatím posledním utkání se Noři představili v Neapoli, kde proběhl parádní zápas. Italský vicemistr dvakrát vedl, ovšem Bodø/Glimt vyrovnalo nejprve díky Haugemu a poté trefou Helmersena. Poté domácí uskočili i díky vlastnímu gólu Bjortufta na 4:2 a norský velikán ve čtvrté minutě nastavení už jen snížil Sondre Fetem na konečných 3:4. Tři body a skóre 4:9 zatím stačí na 28. místo s jednobodovou ztrátou na 18. pozici.
Lille OSC je v tabulce předposlední se ziskem 0 bodů a skórem 4:10, horší už je pouze Slovan Bratislava. Dogy nejprve padly doma 2:3 s Betisem Sevilla, když sice v prvním poločase hned dvakrát vedly trefami Ayase Uedy a Alexsandra, ovšem španělský celek již v 54. minutě vedl 3:2 a o tři minuty později vyfasoval Ethan Mbappé červenou kartu za nesportovní chování. Následoval zápas v Arsenalu, kde se Lille první poločas drželo, ale ve druhé pětačtyřicetiminutovce dostalo tři branky a padlo 0:3. V posledním zápase si francouzský tým určitě dělal zálusk na body a proti Galatasarayi během prvního poločasu také dvakrát vedl díky Soribě Diaounemu. Ovšem Turci ve 44. minutě vyrovnali, domácí si v 52. minutě vstřelili vlastní branku a za devět minut se mančaft z Istanbulu prosadil počtvrté – 2:4.
Bodø/Glimt vstoupilo do Champions League porážkou 0:5 v Bayernu, kde všechny branky padly až ve druhém poločasu, navíc hosté dostali v závěru zápasu červenou kartu. Poté ale norský celek slavil na stadionu Aspmyra senzační výhru 1:0 nad Dortmundem a vyhrál doma v Lize mistrů pošesté v řadě (7. kolo základní skupiny 2025/2026 nad Citizens 3:1, 1. kolo play off nad Interem 3:1, šestnáctifinále nad Sportingem 3:0, letos 3. předkolo nad Saint-Gilloise 3:2 po prodloužení, play off nad Nijmegenem 3:0). Výhru trefil v 52. minutě třiadvacetiletý záložník Fredrik Sjovold. V zatím posledním utkání se Noři představili v Neapoli, kde proběhl parádní zápas. Italský vicemistr dvakrát vedl, ovšem Bodø/Glimt vyrovnalo nejprve díky Haugemu a poté trefou Helmersena. Poté domácí uskočili i díky vlastnímu gólu Bjortufta na 4:2 a norský velikán ve čtvrté minutě nastavení už jen snížil Sondre Fetem na konečných 3:4. Tři body a skóre 4:9 zatím stačí na 28. místo s jednobodovou ztrátou na 18. pozici.
Lille OSC je v tabulce předposlední se ziskem 0 bodů a skórem 4:10, horší už je pouze Slovan Bratislava. Dogy nejprve padly doma 2:3 s Betisem Sevilla, když sice v prvním poločase hned dvakrát vedly trefami Ayase Uedy a Alexsandra, ovšem španělský celek již v 54. minutě vedl 3:2 a o tři minuty později vyfasoval Ethan Mbappé červenou kartu za nesportovní chování. Následoval zápas v Arsenalu, kde se Lille první poločas drželo, ale ve druhé pětačtyřicetiminutovce dostalo tři branky a padlo 0:3. V posledním zápase si francouzský tým určitě dělal zálusk na body a proti Galatasarayi během prvního poločasu také dvakrát vedl díky Soribě Diaounemu. Ovšem Turci ve 44. minutě vyrovnali, domácí si v 52. minutě vstřelili vlastní branku a za devět minut se mančaft z Istanbulu prosadil počtvrté – 2:4.
Lille OSC
Historie Lille v evropských pohárech je samozřejmě bohatší, nejen z pohledu větší síly francouzského fotbalu v Evropě. Čtyřnásobný mistr Francie (1945/1946, 1953/1954, 2010/2011 a 2020/2021) začalo svou pouť v Evropě již v roce 1951, kdy ve finále Latinského poháru padlo 0:5 s Interem Milán.
Na další výraznější úspěchy čekalo Lille až do začátku nového tisíciletí. V sezoně 2004/2005 prošlo do osmifinále poháru UEFA, kde padlo v součtu 0:1 s domácím konkurentem Auxerre. O dva roky později skončilo znovu v osmifinále, ale Ligy mistrů, když nestačilo v dvojzápasu výsledkem 0:2 na Manchester United. V ročníku 2009/2010 se mu stalo osudným znovu osmifinále, tentokrát v Evropské lize, po výsledcích 1:0 a 0:3 s Liverpoolem.
Na další osmifinále si francouzský tým počkal a do sezony 2021/2022, kdy v Lize mistrů nestačil na Chelsea v součtu 1:4. V ročníku 2023/2024 konečně Lille zlomilo osmifinálové prokletí. V Evropské lize prošlo o kolo dále do čtvrtfinále, kde po výsledcích 1:2 venku a 2:1 prohrálo na penalty s Aston Villou. Předloni skončilo Lille v základní skupině Ligy mistrů na výborném sedmém místě, ale v prvním kole play off podlehlo Dortmundu 2:3. Loni museli vzít hráči "Les Dogues" zavděk" pouze Evropskou ligou, kde ale skončili v šestnáctifinále proti osudnému soupeři Aston Ville v součtu 0:3.
V domácí Ligue 1 patří týmu z regionu Hauts-de-France druhé místo, když v devíti kolech získal 18 bodů za pět výher, jednu remízu a zapsal pouze jednu porážku 1:2 v Nice.
Historie Lille v evropských pohárech je samozřejmě bohatší, nejen z pohledu větší síly francouzského fotbalu v Evropě. Čtyřnásobný mistr Francie (1945/1946, 1953/1954, 2010/2011 a 2020/2021) začalo svou pouť v Evropě již v roce 1951, kdy ve finále Latinského poháru padlo 0:5 s Interem Milán.
Na další výraznější úspěchy čekalo Lille až do začátku nového tisíciletí. V sezoně 2004/2005 prošlo do osmifinále poháru UEFA, kde padlo v součtu 0:1 s domácím konkurentem Auxerre. O dva roky později skončilo znovu v osmifinále, ale Ligy mistrů, když nestačilo v dvojzápasu výsledkem 0:2 na Manchester United. V ročníku 2009/2010 se mu stalo osudným znovu osmifinále, tentokrát v Evropské lize, po výsledcích 1:0 a 0:3 s Liverpoolem.
Na další osmifinále si francouzský tým počkal a do sezony 2021/2022, kdy v Lize mistrů nestačil na Chelsea v součtu 1:4. V ročníku 2023/2024 konečně Lille zlomilo osmifinálové prokletí. V Evropské lize prošlo o kolo dále do čtvrtfinále, kde po výsledcích 1:2 venku a 2:1 prohrálo na penalty s Aston Villou. Předloni skončilo Lille v základní skupině Ligy mistrů na výborném sedmém místě, ale v prvním kole play off podlehlo Dortmundu 2:3. Loni museli vzít hráči "Les Dogues" zavděk" pouze Evropskou ligou, kde ale skončili v šestnáctifinále proti osudnému soupeři Aston Ville v součtu 0:3.
V domácí Ligue 1 patří týmu z regionu Hauts-de-France druhé místo, když v devíti kolech získal 18 bodů za pět výher, jednu remízu a zapsal pouze jednu porážku 1:2 v Nice.
Bodø/Glimt:
Norský vicemistr z uplynulé sezony má s evropskými poháry poměrně zajímavé zkušenosti, zejména tedy v posledních letech. Předtím bylo jeho největším úspěchem druhé kolo z Poháru vítezů pohárů 1978/1979, kdy vypadl s Interem Milán poměrem 1:7 na zápasy.
V roce 2020 vybojoval tým od polárního kruhu svůj první titul v tehdy 104leté klubové historii, jenže hned vypadl v prvním předkole s Legií Varšava 2:5 na zápasy. Přes Valur, Prištinu a Žalgiris se dostal až do skupinové fáze Konferenční ligy, kde byl ve skupině na 2. místě a třeba AS Řím doma rozsekal výsledkem 6:1. Přes Celtic a AZ Alkmaar prošel až do čtvrtfinále, kde mu vystavil stopku AS Řím. Noři si ale ověřili, že se mohou měřit s elitou a zkušenosti zuročili v dalších letech.
Národní Eliteserien totiž vyhráli v dalších pěti letech ještě třikrát. V ročníku 2022/2023 vypadli až v play off Ligy mistrů proti Dinamu v druhém zápasu po prodloužení 1:4. Nakonec došli do předkola play off Konferenční ligy a stejně tomu bylo i v další sezoně.
Ročník 2024/2025 se opět stal neúspěšným z pohledu play off o Ligu mistrů poměrem 2:3 s Crvenou Zvezdou Bělehrad, ale poté Bodø/Glimt ukázalo parádní jízdu Evropskou ligou. Ve skupinové fázi skončilo na 9. místě a v play off postupně vyřadilo Twente Enschede (ve druhém zápasu po prodloužení), Olympiakos, ve čtvrtfinále Lazio na penalty a stopka přišla až v semifinále s pozdějším vítězem Tottenhamem.
V loňské sezoně již Bodø/Glimt play off Champions League zvládlo, poradilo si s Grazem 6:2 a ve skupinové fázi zapsalo 9 bodů (mj. výhry doma nad Manchesterem City 3:1 nebo v Atlétiku Madrid 2:1). To hlavní ale teprve přišlo, když Noři v předkole play off vyklepli Inter výsledkem 3:1 doma a 2:1 u nich. Následně sice doma vyhráli 3:0 nad Sportingem, ale odveta jim nevyšla a po výprasku 0:5 v prodloužení byli vyřazeni.
Letos se norský vicemistr, kterému titul unikl o jediný bod zejména kvůli porážce 1:3 ve Vålerenze čtyři kola před koncem, dostal do Ligy mistrů vyřazením Saint-Gilloise v součtu 6:5 (odveta doma 3:2 po prodloužení) a v play off si smlsnul na Nijmegenu 6:1.
Doplňme jen, že o mistrovský titul bude Bodø/Glimt bojovat v norské lize patrně až do posledního kola. Pět kol před koncem má totiž se Stavangerem stejný počet bodů – 59, ovšem ve vzájemném zápasu zatím horší skóre, protože Viking doma vyhrál nad hlavním soupeřem jasně 5:0, kdežto na stadinu Aspmyra padl 2:3.
Norský vicemistr z uplynulé sezony má s evropskými poháry poměrně zajímavé zkušenosti, zejména tedy v posledních letech. Předtím bylo jeho největším úspěchem druhé kolo z Poháru vítezů pohárů 1978/1979, kdy vypadl s Interem Milán poměrem 1:7 na zápasy.
V roce 2020 vybojoval tým od polárního kruhu svůj první titul v tehdy 104leté klubové historii, jenže hned vypadl v prvním předkole s Legií Varšava 2:5 na zápasy. Přes Valur, Prištinu a Žalgiris se dostal až do skupinové fáze Konferenční ligy, kde byl ve skupině na 2. místě a třeba AS Řím doma rozsekal výsledkem 6:1. Přes Celtic a AZ Alkmaar prošel až do čtvrtfinále, kde mu vystavil stopku AS Řím. Noři si ale ověřili, že se mohou měřit s elitou a zkušenosti zuročili v dalších letech.
Národní Eliteserien totiž vyhráli v dalších pěti letech ještě třikrát. V ročníku 2022/2023 vypadli až v play off Ligy mistrů proti Dinamu v druhém zápasu po prodloužení 1:4. Nakonec došli do předkola play off Konferenční ligy a stejně tomu bylo i v další sezoně.
Ročník 2024/2025 se opět stal neúspěšným z pohledu play off o Ligu mistrů poměrem 2:3 s Crvenou Zvezdou Bělehrad, ale poté Bodø/Glimt ukázalo parádní jízdu Evropskou ligou. Ve skupinové fázi skončilo na 9. místě a v play off postupně vyřadilo Twente Enschede (ve druhém zápasu po prodloužení), Olympiakos, ve čtvrtfinále Lazio na penalty a stopka přišla až v semifinále s pozdějším vítězem Tottenhamem.
V loňské sezoně již Bodø/Glimt play off Champions League zvládlo, poradilo si s Grazem 6:2 a ve skupinové fázi zapsalo 9 bodů (mj. výhry doma nad Manchesterem City 3:1 nebo v Atlétiku Madrid 2:1). To hlavní ale teprve přišlo, když Noři v předkole play off vyklepli Inter výsledkem 3:1 doma a 2:1 u nich. Následně sice doma vyhráli 3:0 nad Sportingem, ale odveta jim nevyšla a po výprasku 0:5 v prodloužení byli vyřazeni.
Letos se norský vicemistr, kterému titul unikl o jediný bod zejména kvůli porážce 1:3 ve Vålerenze čtyři kola před koncem, dostal do Ligy mistrů vyřazením Saint-Gilloise v součtu 6:5 (odveta doma 3:2 po prodloužení) a v play off si smlsnul na Nijmegenu 6:1.
Doplňme jen, že o mistrovský titul bude Bodø/Glimt bojovat v norské lize patrně až do posledního kola. Pět kol před koncem má totiž se Stavangerem stejný počet bodů – 59, ovšem ve vzájemném zápasu zatím horší skóre, protože Viking doma vyhrál nad hlavním soupeřem jasně 5:0, kdežto na stadinu Aspmyra padl 2:3.
Situace v tabulce:
Oba celky potřebují nutně bodovat, aby rozšířily své poněkud chudé bodové konto. Bodø/Glimt zatím získalo 3 body, když nejprve dostalo "klepec" 0:5 v Bayernu Mnichov, následně ale senzačně porazilo Dortmund doma 1:0. Poté zajíždělo na horkou půdu do Neapole, kde po přestřelce a parádním fotbalu prohrálo 3:4.
Lille je na tom ještě hůře, nemá totiž ani bod. Nejprve doma prohrálo 2:3 s Betisem Sevilla, poté nenašlo recept na Arsenal a v Londýně padlo 0:3 a následně se neradovalo doma ani napodruhé, když si tři body z Francie odvezl domů Galatasaray výhrou 4:2.
Oba celky potřebují nutně bodovat, aby rozšířily své poněkud chudé bodové konto. Bodø/Glimt zatím získalo 3 body, když nejprve dostalo "klepec" 0:5 v Bayernu Mnichov, následně ale senzačně porazilo Dortmund doma 1:0. Poté zajíždělo na horkou půdu do Neapole, kde po přestřelce a parádním fotbalu prohrálo 3:4.
Lille je na tom ještě hůře, nemá totiž ani bod. Nejprve doma prohrálo 2:3 s Betisem Sevilla, poté nenašlo recept na Arsenal a v Londýně padlo 0:3 a následně se neradovalo doma ani napodruhé, když si tři body z Francie odvezl domů Galatasaray výhrou 4:2.
Dobrý den, ještě jednou vítejte u dalšího zápasu Ligy mistrů. Nejslavnější a nejprestižnější evropská klubová pohárová soutěž má před sebou již čtvrtá kola a blíží se tím do poloviny základní části. Hned dvakrát se Champions League podívá tento týden do Norska, protože seveřané mají v základní části hned dva celky (kdo by to byl řekl). Vedle Víkingu Stavanger, který ve středu nastoupí proti Sabahu, se bude hrát také za polárním kruhem, kde norský vicemistr Bodø/Glimt na svém stadionu Aspmyra vyzve třetí tým uplynulého ročníku francouzské ligy Lille OSC. Zápas začíná ve 21 hodin.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - utorok, 3. november 2026
03.11. 18:45
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 18:45
Galatasaray
vs.
Stuttgart
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Šachtar
vs.
Sporting
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
LASK
vs.
Slovan Bratislava
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Villarreal
vs.
PSG
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Bodo Glimt
vs.
Lille
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Feyenoord
vs.
Inter Miláno
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Manchester United
vs.
AS Rím
Old Trafford | Manchester
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Atlético Madrid
vs.
Bayern Mníchov
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 4. kolo
Barcelona
vs.
Aston Villa
Camp Nou | Barcelona
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
3
3
0
0
14:5
9
V
V
V
2
Aston VillaAVL
3
3
0
0
12:3
9
V
V
V
3
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
4
Real MadridRMA
3
3
0
0
10:5
9
V
V
V
5
BetisBET
3
3
0
0
7:4
9
V
V
V
6
StuttgartSTU
3
2
1
0
7:2
7
R
V
V
7
ArsenalARS
3
2
1
0
6:2
7
R
V
V
8
BarcelonaBAR
3
2
0
1
11:6
6
P
V
V
9
ComoCOM
3
2
0
1
10:5
6
V
P
V
10
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
11
BruggyBRU
3
2
0
1
9:6
6
V
V
P
12
SportingSPO
3
2
0
1
7:4
6
P
V
V
13
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
14
Bayern MníchovFCB
3
1
2
0
10:5
5
R
R
V
15
AS RímROM
3
1
1
1
8:5
4
V
P
R
16
Atlético MadridATM
3
1
1
1
4:3
4
R
V
P
17
ŠachtarSHK
3
1
1
1
4:3
4
P
V
R
18
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
19
VillarrealVIL
3
1
0
2
8:8
3
P
V
P
20
Manchester UnitedMUN
3
1
0
2
5:6
3
P
P
V
21
Inter MilánoINT
3
1
0
2
5:6
3
V
P
P
22
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
23
GalatasarayGAL
3
1
0
2
6:9
3
V
P
P
24
LASKLSK
3
1
0
2
6:9
3
V
P
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
FeyenoordFEY
3
1
0
2
4:8
3
P
V
P
27
LensLEN
3
1
0
2
3:7
3
P
P
V
28
Bodo GlimtBOD
3
1
0
2
4:9
3
P
V
P
29
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
30
RB LipskoLEI
3
1
0
2
3:8
3
P
V
P
31
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
32
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
33
VikingVIK
3
0
1
2
5:9
1
P
R
P
34
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
35
LilleLIL
3
0
0
3
4:10
0
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
3
0
0
3
1:13
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body