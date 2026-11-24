Futbalisti FK Bodö/Glimt a LASK Linz dnes hrajú zápas 5. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: FK Bodö/Glimt - LASK Linz dnes LIVE (Liga majstrov, 5. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
24.11.2026 o 18:45
5. kolo
Bodø/Glimt
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Linz
Prehľad
Rozhodca: Meler – Uyarcan, Özkara (TUR).
Prenos
Při pohledu na tabulku Ligy mistrů zjistíme, že Bodø/Glimt je hůře postaveným mužstvem. V dosavadním průběhu nasbíralo pouze čtyři body, což v aktuálním součtu stačí na pětadvacáté místo, což je první nepostupová pozice. Norské mužstvo nejprve nestačilo na Bayern, následně přehrálo Dortmund, aby pak nestačilo Neapol a naposledy remizovalo s Lille. Svěřenci Kjetila Knutsena mají největší problém s obrannou hrou, vždyť ve čtyřech případech inkasovali už devět gólů. Nejlepšího střelce týmu budeme hledat těžko, jelikož čtveřice hráčů vsítila po jedné trefě. Naopak Linec je aktuálně na šestnáctém místě, když zapsal šest bodů. Rakouské mužstvo do Ligy mistrů nevstoupilo dobře, když na úvod nestačilo na AEK Athény a Liverpool. Ovšem následně si spravilo chuť, když přehrálo Sporting a naposledy Slovan Bratislava. Za LASK navíc hraje český reprezentant Kryštof Daněk, jenž se prosadil do sítě slovenského soupeře.
Vítám vás u pátého kola ligové fáze Ligy mistrů. Souboj mezi Bodø/Glimt a LASK Linec začne v 18 hodin 45 minut. Střetnutí se odehraje na umělé trávě, což dává značnou výhodu domácímu celku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.
Liga majstrov - utorok, 24. november 2026
24.11. 18:45
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 18:45
Galatasaray
vs.
Aston Villa
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Bodo Glimt
vs.
LASK
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Como
vs.
AEK
Giuseppe Sinigaglia | Como
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Slovan Bratislava
vs.
Betis
Tehelné pole | Bratislava
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
RB Lipsko
vs.
Lens
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Feyenoord
vs.
Porto
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Arsenal
vs.
Dortmund
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 5. kolo
24.11. 21:00
Manchester City
vs.
Neapol
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 5. kolo
Real Madrid
vs.
PSV
Santiago Bernabéu | Madrid
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
2
Real MadridRMA
4
4
0
0
13:7
12
V
V
V
V
3
ArsenalARS
4
3
1
0
8:3
10
V
R
V
V
4
ComoCOM
4
3
0
1
19:6
9
V
V
P
V
5
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
6
Aston VillaAVL
4
3
0
1
12:6
9
P
V
V
V
7
Manchester CityMCI
4
3
0
1
12:7
9
V
V
P
V
8
LiverpoolLIV
4
3
0
1
14:10
9
P
V
V
V
9
BruggyBRU
4
3
0
1
11:7
9
V
V
V
P
10
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
11
BetisBET
4
3
0
1
8:6
9
P
V
V
V
12
DortmundBVB
4
3
0
1
7:5
9
V
V
P
V
13
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
14
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
15
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
16
LASKLSK
4
2
0
2
10:9
6
V
V
P
P
17
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
18
GalatasarayGAL
4
2
0
2
8:9
6
V
V
P
P
19
FenerbahceFEN
4
1
2
1
6:11
5
V
R
P
R
20
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
21
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
22
VikingVIK
4
1
1
2
9:10
4
V
P
R
P
23
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
24
PSVPSV
4
1
1
2
3:4
4
P
V
P
R
25
Bodo GlimtBOD
4
1
1
2
4:9
4
R
P
V
P
26
PortoPOR
4
1
0
3
6:7
3
V
P
P
P
27
NeapolNAP
4
1
0
3
6:11
3
P
V
P
P
28
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
29
RB LipskoLEI
4
1
0
3
5:11
3
P
P
V
P
30
AEKAEK
4
1
0
3
5:11
3
P
P
P
V
31
SabahSAB
4
1
0
3
4:10
3
P
P
V
P
32
FeyenoordFEY
4
1
0
3
4:11
3
P
P
V
P
33
LensLEN
4
1
0
3
4:16
3
P
P
P
V
34
SlaviaSLA
4
0
1
3
5:9
1
P
R
P
P
35
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
4
0
0
4
1:17
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body