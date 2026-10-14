    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1. polčas
    Aspmyra
    0 - 0
    LIVE
    Dortmund
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    ONLINE: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund.

    Futbalisti FK Bodö/Glimt a Borussia Dortmund dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    14.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Bodø/Glimt
    0:0
    (0:0)
    8' minúta
    Prebiehajúci
    Dortmund
    Prehľad
    Rozhodca: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI).
    Prenos
    8
    Ole Didrik Blomberg nabíhal s míčem k vápnu, průniková přihrávka přes Silvu však neprošla.
    7
    V následné akci domácího celku Andreas Helmersen byl nachytán v ofsajdovém postavení.
    6
    Joey Veerman se dopustil ještě na útočné polovině faulu, aby přerušil nadějnou brejkovou akci.
    3
    Konstantinos Karetsas si v útočné fázi sice neporadil, avšak Dortmund se dostal k rohovému kopu. Norský celek ale balon odvrátil do bezpečí.
    1
    Domácí začali velice zostra. Jako první to zkoušel Sondre Fet, avšak branku Kobela netrefil.
    1
    Utkání právě začalo.
    Hráči začínají nastupovat na hřiště, utkání druhého kola ligové fáze na norské půdě zanedlouho odstartuje.


    Úvodní sestavy:

    Bodø/Glimt: Chajkin – Sjøvold, Gundersen, Aleesami (C), Bjørkan – S. Auklend, Berg, Fet, Hauge – Blomberg, Helmersen.
    Náhradníci: Faye Lund – Brynhildsen, Määttä, Mvuka, Nielsen, Saltnes, Sanyang, Solhaug.
    Trenér: Kjetil Knutsen

    Borussia Dortmund: Kobel – Gadou, Anton (C), Bensebajní – Beier, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson – Karetsas, S. Inácio – Fábio Silva.
    Náhradníci: Drewes, Meyer – Albert, Chukwuemeka, Guirassy, Mané, Nmecha, Nwaneri, Prates, Reggiani, Ryerson, Sabitzer.
    Trenér: Niko Kovač

    Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI).
    Vzájemné zápasy (H2H):

    Oba týmy se střetly i v minulém ročníku, tehdy to bylo až v prosinci v rámci 6. kola. Navíc se hrálo v Dortmundu, kde Norové vybojovali remízu 2:2. Dvakrát se tehdy prosadil Julian Brandt, za hosty Haitam Aleesami a také vyrovnávající Jens Hauge.


    Borussia Dortmund:

    Dortmund se probojoval do milionářské soutěže díky postavení v minulém ročníku Bundesligy. V prvním zápase se utkal se španělským Villarrealem a stejně jako v minulém roce z toho byla výhra – tentokrát těsná 3:2. Dvěma brankami se na tom podílel útočník Serhou Girassy.

    Dortmundu bude stále chybět stoper Nico Schlotterbeck a také záložník Emre Can. BVB prožívá víceméně dobrý vstup do sezony. První čtyři zápasy v lize Dortmund zvládl a i když v tom posledním zavrávoral, tak je stále společně s Freiburgem na čele. V Signal Iduna Parku však remíza 2:2 s Brémami může velice bolet – domácí byli v zápase jasně lepší a ještě v 88. minutě vedli 2:0. Poté však zmrazil tribuny bývalý hráč Dortmundu Niclas Füllkrug, jenž v nastavení dokonce vyrovnal na konečných 2:2.


    Bodø/Glimt:

    Norský celek se do letošního ročníku musel probojovat přes náročná předkola. V tom posledním porazil v obou zápasech nizozemský celek Nijmegen. Los prvního kola však pro Nory nebyl zrovna přívětivý. Bodø muselo na půdu německého giganta Bayernu Mnichov a přestože herní projev nevypadal špatně, tak Bayern zvítězil 5:0.

    Norové v domácí lize bojují o titul a díky systému jaro/podzim také o účast v dalším ročníku Ligy mistrů. V ní svádí souboj s Vikingem, který taktéž bojuje v letošní sezoně – společně okupují první dvě místa se stejným počtem bodů. Domácí se navíc na utkání s Dortmundem naladili vítězně, když zvádli utkání proti Kristiansundu v poměru 3:1.
    Středeční program druhého kola ligové fáze Ligy mistrů nabídne večerní souboj na norské půdě. Překvapení minulé sezony Bodø/Glimt vyzve na svém hřišti německý celek Borussii Dortmund.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - streda, 14. október 2026

    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    3 - 2
    Como
    Como
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    LASK
    LASK
    3 - 6
    Liverpool
    Liverpool
    Oberösterreich Arena | Linz
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    0 - 0
    PSG
    PSG
    Etihad Stadium | Manchester
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    0 - 0
    Real Madrid
    Real Madrid
    Stadio Olimpico | Rím
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    0 - 0
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Villa Park | Birmingham
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Betis
    Betis
    0 - 0
    Porto
    Porto
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    0 - 0
    Dortmund
    Dortmund
    Aspmyra | Bodø
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    0 - 0
    AEK
    AEK
    Stamford Bridge | London
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 0
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    3
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    4
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    5
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    6
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    7
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    8
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    11
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    12
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    14
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    15
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    23
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
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    dnes 19:56
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)