ONLINE: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti FK Bodö/Glimt a Borussia Dortmund dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 21:00
2. kolo
Bodø/Glimt
0:0
(0:0)
8' minúta
Prebiehajúci
Dortmund
Prehľad
Rozhodca: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI).
Prenos
8
Ole Didrik Blomberg nabíhal s míčem k vápnu, průniková přihrávka přes Silvu však neprošla.
7
V následné akci domácího celku Andreas Helmersen byl nachytán v ofsajdovém postavení.
6
Joey Veerman se dopustil ještě na útočné polovině faulu, aby přerušil nadějnou brejkovou akci.
3
Konstantinos Karetsas si v útočné fázi sice neporadil, avšak Dortmund se dostal k rohovému kopu. Norský celek ale balon odvrátil do bezpečí.
1
Domácí začali velice zostra. Jako první to zkoušel Sondre Fet, avšak branku Kobela netrefil.
1
Utkání právě začalo.
Hráči začínají nastupovat na hřiště, utkání druhého kola ligové fáze na norské půdě zanedlouho odstartuje.
Mit Inacio von Beginn an – so startet der BVB in Norwegen gegen Bodø/Glimt! ???????? https://t.co/NOKga1AC9k— Borussia Dortmund (@BVB) October 14, 2026
Glimts utvalgte mot Borussia Dortmund ???? https://t.co/WBnnM55hNU— FK Bodø/Glimt (@Glimt) October 14, 2026
Úvodní sestavy:
Bodø/Glimt: Chajkin – Sjøvold, Gundersen, Aleesami (C), Bjørkan – S. Auklend, Berg, Fet, Hauge – Blomberg, Helmersen.
Náhradníci: Faye Lund – Brynhildsen, Määttä, Mvuka, Nielsen, Saltnes, Sanyang, Solhaug.
Trenér: Kjetil Knutsen
Borussia Dortmund: Kobel – Gadou, Anton (C), Bensebajní – Beier, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson – Karetsas, S. Inácio – Fábio Silva.
Náhradníci: Drewes, Meyer – Albert, Chukwuemeka, Guirassy, Mané, Nmecha, Nwaneri, Prates, Reggiani, Ryerson, Sabitzer.
Trenér: Niko Kovač
Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI).
Bodø/Glimt: Chajkin – Sjøvold, Gundersen, Aleesami (C), Bjørkan – S. Auklend, Berg, Fet, Hauge – Blomberg, Helmersen.
Náhradníci: Faye Lund – Brynhildsen, Määttä, Mvuka, Nielsen, Saltnes, Sanyang, Solhaug.
Trenér: Kjetil Knutsen
Borussia Dortmund: Kobel – Gadou, Anton (C), Bensebajní – Beier, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson – Karetsas, S. Inácio – Fábio Silva.
Náhradníci: Drewes, Meyer – Albert, Chukwuemeka, Guirassy, Mané, Nmecha, Nwaneri, Prates, Reggiani, Ryerson, Sabitzer.
Trenér: Niko Kovač
Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI).
Vzájemné zápasy (H2H):
Oba týmy se střetly i v minulém ročníku, tehdy to bylo až v prosinci v rámci 6. kola. Navíc se hrálo v Dortmundu, kde Norové vybojovali remízu 2:2. Dvakrát se tehdy prosadil Julian Brandt, za hosty Haitam Aleesami a také vyrovnávající Jens Hauge.
Oba týmy se střetly i v minulém ročníku, tehdy to bylo až v prosinci v rámci 6. kola. Navíc se hrálo v Dortmundu, kde Norové vybojovali remízu 2:2. Dvakrát se tehdy prosadil Julian Brandt, za hosty Haitam Aleesami a také vyrovnávající Jens Hauge.
Borussia Dortmund:
Dortmund se probojoval do milionářské soutěže díky postavení v minulém ročníku Bundesligy. V prvním zápase se utkal se španělským Villarrealem a stejně jako v minulém roce z toho byla výhra – tentokrát těsná 3:2. Dvěma brankami se na tom podílel útočník Serhou Girassy.
Dortmundu bude stále chybět stoper Nico Schlotterbeck a také záložník Emre Can. BVB prožívá víceméně dobrý vstup do sezony. První čtyři zápasy v lize Dortmund zvládl a i když v tom posledním zavrávoral, tak je stále společně s Freiburgem na čele. V Signal Iduna Parku však remíza 2:2 s Brémami může velice bolet – domácí byli v zápase jasně lepší a ještě v 88. minutě vedli 2:0. Poté však zmrazil tribuny bývalý hráč Dortmundu Niclas Füllkrug, jenž v nastavení dokonce vyrovnal na konečných 2:2.
Bodø/Glimt:
Norský celek se do letošního ročníku musel probojovat přes náročná předkola. V tom posledním porazil v obou zápasech nizozemský celek Nijmegen. Los prvního kola však pro Nory nebyl zrovna přívětivý. Bodø muselo na půdu německého giganta Bayernu Mnichov a přestože herní projev nevypadal špatně, tak Bayern zvítězil 5:0.
Norové v domácí lize bojují o titul a díky systému jaro/podzim také o účast v dalším ročníku Ligy mistrů. V ní svádí souboj s Vikingem, který taktéž bojuje v letošní sezoně – společně okupují první dvě místa se stejným počtem bodů. Domácí se navíc na utkání s Dortmundem naladili vítězně, když zvádli utkání proti Kristiansundu v poměru 3:1.
Středeční program druhého kola ligové fáze Ligy mistrů nabídne večerní souboj na norské půdě. Překvapení minulé sezony Bodø/Glimt vyzve na svém hřišti německý celek Borussii Dortmund.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
3 - 2
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
3 - 6
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
0 - 0
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
0 - 0
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
0 - 0
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
0 - 0
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
0 - 0
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
0 - 0
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
0 - 0
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
3
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
5
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
6
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
7
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
8
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
9
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
10
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
11
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
12
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
13
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
14
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
15
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
23
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
24
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
25
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body