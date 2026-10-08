Fanúšikovia nemeckého tímu dostali nezvyčajný zákaz. Pôsobil v ňom aj slovenský stredopoliar

Fanúšikovia na východnej tribúne štadióna nemeckého futbalového tímu VfL Bochum dočasne nebudú môcť povzbudzovať svoj tím spoločným skákaním.
Štadión druholigistu sa pripravuje na rekonštrukciu. Počas inšpekcie sa síce nezistili problémy so statikou, no skákanie v tejto časti údajne spôsobuje u niektorých priaznivcov tzv. „trampolínový efekt“ a môže u nich vyvolať nevoľnosť.
Stavebný úrad v dôsledku odborného posudku vydal oficiálny zákaz na „choreografické skákanie“ a podľa klubu „sa nevzťahuje napríklad na oslavy gólov.“
Bochum je zároveň povinný dohliadať na dodržiavanie tohto pravidla a v prípade porušení mu hrozí úplné uzavretie tribúny, ktorá má kapacitu až 10.000 divákov.
Zákaz nadobudne účinnosť počas najbližšieho domáceho zápasu proti Arminii Bielefeld. Po modernizácii, ktorú by mali dokončiť do roku 2028, by už zákaz nemal platiť.
V Bochume pôsobil medzi rokmi 2023 až 2026 aj slovenský stredopoliar Matúš Bero, ktorý bol v sezóne 2025/2026 zároveň kapitánom tímu.