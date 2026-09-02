Bobčekov debut sa skončil prehrou. V rozstrele nezaváhal, no Frosinone v pohári končí

Tomáš Bobček v drese Frosinone.
Tomáš Bobček v drese Frosinone. (Autor: Instagram/frosinonecalcio)
TASR|2. sep 2026 o 17:55
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Slovák sa dostal do zápasu po hodine hry.

Slovenský futbalista Tomáš Bobček zaznamenal debut v talianskom prvoligovom tíme Frosinone Calcio.

Jeho mužstvo však neuspelo v stredajšom stretnutí šestnásťfinále Coppa Italia, keď vypadlo zo súťaže po jedenástkovom rozstrele s iným tímom zo Serie A Sassuolom.

V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v rozstrele uspelo Sassuolo 4:3, Bobček svoj pokus z bieleho bodu úspešne premenil.

VIDEO: Zostrih zápasu Sassulo - Frosinone

Dvadsaťštyriročný slovenský útočník sa do Frosinone presunul z Lechie Gdansk a podpísal päťročný kontrakt.

V uplynulej sezóne poľskej Ekstraklasy bol s 20 gólmi najlepší strelec súťaže. Na pôde Sassuola sa dostal na ihrisko v 63. minúte za stavu 1:1.

Do konca duelu už gól z hry nepadol a k slovu prišiel rozstrel. Bobček si postavil loptu na biely bod ako úplne prvý a nezaváhal.

Na strane domácich však rozvlnili sieť všetci štyria hráči a v drese Frosinone sa pomýlili v štvrtej sérii obranca Wisdom Amey i v piatej stredopoliar Luis Hasa.

Coppa Italia

    Tomáš Bobček v drese Frosinone.
    Tomáš Bobček v drese Frosinone.
    Bobčekov debut sa skončil prehrou. V rozstrele nezaváhal, no Frosinone v pohári končí
    dnes 17:55
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