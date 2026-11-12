Blatter pokračuje v ostrej kritike Infantina. Označil ho za nedotknuteľného diktátora

Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Joseph Blatter ostro kritizoval svojho nástupcu Gianniho Infantina a označil ho za diktátora.
Švajčiar v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel obvinil súčasného šéfa svetového futbalu, že vedie predvolebnú kampaň na náklady FIFA a porušuje jej stanovy. FIFA jeho tvrdenia odmietla.
„Je to diktátor. Ľudia z FIFA mi hovoria, že s ním nikto nesmie jazdiť vo výťahu. Je nedotknuteľný,“ vyhlásil Blatter, ktorý stál na čele svetovej futbalovej federácie v rokoch 1998 až 2016.
Počas jeho pôsobenia sa prevalili viaceré korupčné škandály, do ktorých boli zapletení vysokopostavení funkcionári FIFA.
Blatter teraz obvinil svojho krajana, ktorého v marci 2027 čakajú nové voľby prezidenta FIFA, aj zo zasahovania do disciplinárnych rozhodnutí počas majstrovstiev sveta.
Za mimoriadne závažný označil prípad amerického útočníka Folarina Baloguna, ktorému podľa neho Infantino po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pozastavil trest za červenú kartu.
„To je to najhoršie. Stanovy možno interpretovať rôznymi spôsobmi. Ale pravidlá hry musia platiť pre všetkých, tie nemožno vykladať podľa vlastnej vôle,“ zdôraznil Blatter.
FIFA podľa týždenníka Der Spiegel tieto obvinenia odmietla. Uviedla, že o pozastavení Balogunovho trestu rozhodli nezávislé justičné orgány federácie. Svetová futbalová organizácia zároveň poprela Blatterovo tvrdenie, že Infantino odmieta používať výťah v spoločnosti iných osôb.
Deväťdesiatročný Blatter zároveň prezradil, že s Infantinom nebol v osobnom kontakte od začiatku roka 2016.
„Dali sme si červené víno a trochu syra,“ zaspomínal si. Neskôr sa údajne pokúsil Infantinovi telefonovať, no namiesto neho sa mu ozval právnik.
„Povedal mi, že nemá dobré správy. Prezident sa rozhodol, že komunikácia so mnou bude odteraz prebiehať výlučne prostredníctvom právnikov,“ uviedol Blatter podľa DPA.