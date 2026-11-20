Anglický futbalový klub Blackpool FC odvolal hlavného trénera Iana Evatta na jeho narodeniny.
Vedenie účastníka treťoligovej League One vo štvrtok predpoludním na sociálnej sieti X zverejnilo príspevok, v ktorom mu poprialo všetko najlepšie a skvelý deň.
O niekoľko hodín neskôr už oznámilo jeho koniec na lavičke tímu.
Štyridsaťpäťročný Evatt pôsobil vo funkcii od októbra minulého roka. Blackpoolu, ktorý v minulosti účinkoval aj v najvyššej Premier League, patrí po 13 odohraných kolách 20. miesto a od pásma zostupu ho delí jediná priečka.
Evatta spája s klubom zo severozápadného Anglicka aj hráčska minulosť. V drese Blackpoolu odohral počas šiestich rokov viac ako 250 zápasov a podieľal sa na postupe tímu do najvyššej súťaže, pripomenula agentúra DPA.