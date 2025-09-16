ONLINE: Athletic Bilbao - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Athletic Bilbao - Arsenal FC: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Athletic Bilbao - Arsenal FC: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. sep 2025 o 15:45
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Athletic Bilbao - Arsenal FC.

BILBAO. Futbalisti Athletica Bilbao a Arsenalu FC dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Athletic Bilbao - Arsenal FC (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
16.09.2025 o 18:45
1. kolo
Bilbao
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní úvodného zápasu základnej časti Ligy majstrov medzi Athletic Club Bilbao a Arsenal FC.

Španielská a anglická konfrontácia sľubuje vždy veľmi zaujímavé dianie. V dnešnom zápase sú síce favoritom hostia z Londýna, ale určite budeme sledovať mimoriadne vyrovnaný duel. Domáci futbalisti odohrali posledný súboj s anglickým mužstvom minulú sezónu v semifinále Európskej ligy. Nestačili na porazeného finalistu Manchester United. Arsenal Londým narazil minulý rok vo štvrťfinále Ligy majstrov na Real Madrid a po dvoch výborných výkonoch dokázali postupiť. V semifinále však nestačili na budúceho víťaža Ligy majstrov Paríž PSG.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Real Madrid - Olympique Marseille: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. online
    Real Madrid - Olympique Marseille: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. online
    ONLINE: Real Madrid - Olympique Marseille dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: Athletic Bilbao - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)