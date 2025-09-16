ONLINE: Athletic Bilbao - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

BILBAO. Futbalisti Athletica Bilbao a Arsenalu FC dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Athletic Bilbao - Arsenal FC (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
16.09.2025 o 18:45
1. kolo
Bilbao
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní úvodného zápasu základnej časti Ligy majstrov medzi Athletic Club Bilbao a Arsenal FC.
Španielská a anglická konfrontácia sľubuje vždy veľmi zaujímavé dianie. V dnešnom zápase sú síce favoritom hostia z Londýna, ale určite budeme sledovať mimoriadne vyrovnaný duel. Domáci futbalisti odohrali posledný súboj s anglickým mužstvom minulú sezónu v semifinále Európskej ligy. Nestačili na porazeného finalistu Manchester United. Arsenal Londým narazil minulý rok vo štvrťfinále Ligy majstrov na Real Madrid a po dvoch výborných výkonoch dokázali postupiť. V semifinále však nestačili na budúceho víťaža Ligy majstrov Paríž PSG.
