Liverpool láka nových investorov. Záujem má aj jeden z najbohatších ľudí na svete

Jeff Bezos
Jeff Bezos (Autor: SITA/AP)
TASR|22. júl 2026 o 12:37
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Do anglického klubu môže vstúpiť zakladateľ Amazonu.

Zakladateľ spoločnosti Amazon a jeden z najbohatších ľudí sveta Jeff Bezos vedie rokovania o možnom vstupe do konzorcia, ktoré prejavilo záujem o menšinový podiel v anglickom futbalovom klube FC Liverpool.

Podľa Sky News by sa Bezos mohol stať súčasťou syndikátu, ktorý vedie Amit Bhatia, zať miliardára a oceliarskeho magnáta Lakshmiho Mittala.

Spoločnosť Fenway Sports Group (FSG), ktorá vlastní klub z Anfield Road, potvrdila, že Bhatiova skupina ich oslovila s cieľom prerokovať možnú investíciu do klubu.

Bezos v minulosti zvažoval kúpu tímov amerického futbalu NFL Seattle Seahwaks a Washington Commanders. Napokon však žiadnu z týchto transakcií neuskutočnil.

Správa o Bhatiaovom záujme o FC Liverpool prišla v ten istý deň, keď 46-ročný britsko-indický podnikateľ odstúpil z predstavenstva druholigového anglického klubu Queens Park Rangers.

Ukončil tým svoje 18-ročné pôsobenie v ňom a svoj podiel previedol na majoritného vlastníka Rubena Gnanalingama.

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    Jeff Bezos
    Jeff Bezos
    Liverpool láka nových investorov. Záujem má aj jeden z najbohatších ľudí na svete
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