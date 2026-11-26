Štvrtkový duel 5. kola ligovej fázy Európskej ligy medzi futbalistami Besiktasu Istanbul a Hapoelu Beer Ševa (2:1) poznačili výtržnosti fanúšikov.
Zápas, ktorý sa hral v gruzínskom Batumi, musel rozhodca prerušiť v 25. minúte a stiahol hráčov do šatní, pokračovalo sa až po 40-minútovej pauze. Jedného fanúšika odniesli na nosidlách, situáciu sa snažili upokojiť aj hráči tureckého tímu.
Po necelej polhodine hry došlo na tribúnach k násilným stretom medzi fanúšikmi Besiktasu a gruzínskou políciou.
Turecký denník Habertürk uviedol, že polícia použila proti fanúšikom istanbulského tímu slzný plyn. Tí predtým rozvinuli palestínsku vlajku, čo prinútilo rozhodcu k prerušeniu zápasu za stavu 0:0.
VIDEO: Na tribúnach došlo k násilným stretom
Turecký klub vo svojom vyhlásení obvinil gruzínske bezpečnostné zložky z použitia „neprimeranej“ sily voči priaznivcom Besiktasu, a to pred zápasom aj počas neho.
„Dôrazne odsudzujeme správanie bezpečnostných zložiek, ktoré použili neprimeranú silu proti našim fanúšikom. Zároveň želáme skoré uzdravenie všetkým našim priaznivcom, ktorých sa tieto incidenty dotkli,“ uviedol Besiktas podľa AP.
Turecká futbalová federácia na sociálnej sieti X odsúdila spôsob, akým sa zaobchádzalo s priaznivcami Besiktasu, pričom uviedla, že čelili neprijateľnému správaniu a diskriminácii. Federácia dodala, že bude žiadať prešetrenie celej záležitosti.
„Dôrazne odsudzujeme neprijateľné postoje, správanie a činy namierené proti fanúšikom Besiktasu vo vnútri aj mimo štadióna pred a počas zápasu Európskej ligy UEFA medzi Besiktasom a Hapoelom Beer Ševa v Gruzínsku,“ uviedla federácia vo svojom vyhlásení.
VIDEO: Zápas musel rozhodca prerušiť v 25. minúte
Ako informovala turecká tlačová agentúra Anadolu, hráči istanbulského tímu predtým odmietli podať ruky futbalistom Hapoelu.
Vedenie Besiktasu oznámilo, že podalo sťažnosť na UEFA.
„Podnikli sme kroky prostredníctvom nášho generálneho konzulátu v Batumi a organizácie UEFA v súvislosti s neprimeraným použitím sily zo strany bezpečnostných zložiek voči našim fanúšikom,“ uviedol klub s tým, že situáciu bude pozorne sledovať, kým sa všetci jeho priaznivci bezpečne nevrátia do Turecka.
Zápas, ktorý sa mal pôvodne hrať v tureckej metropole, presunuli do Batumi z bezpečnostných dôvodov.
Európska futbalová únia (UEFA) v októbri oznámila, že duel presúva do Gruzínska po tom, čo turecké úrady informovali úniu, že „z bezpečnostných dôvodov“ sa zápas nemôže konať v Istanbule.
Miestne médiá informovali, že po vypuknutí stretov na tribúnach štadióna v gruzínskom čiernomorskom letovisku bolo zadržaných niekoľko ľudí.
Na videozáznamoch je vidno, že fanúšikovia Besiktasu sa pri pokuse o zatknutie dostali do násilných stretov s políciou a hádzali na policajtov rôzne predmety.
Gruzínska televízna stanica TV Pirveli informovala, že tureckí fanúšikovia rozvinuli palestínsku vlajku a skandovali protiizraelské slogany, kým polícia nezasiahla. Tá použila proti fanúšikom slzný plyn, niektorým bola poskytnutá lekárska pomoc.
Incidenty prinútili tureckého najvyššieho diplomata Hakana Fidana zavolať svojmu gruzínskemu kolegovi Makovi Bočorišvilimu.
„Na štadióne sú prítomní predstavitelia tureckého veľvyslanectva v Tbilisi a generálneho konzulátu v Batumi,“ uviedol zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí.
„Prijímajú sa všetky potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti našich občanov a ochranu ich práv.“
Vzťahy medzi Tureckom a Izraelom sa prudko zhoršili v dôsledku vojny v Gaze. Tím Besiktasu mal v stredu počas cesty do Gruzínska problémy.
Lietadlo, ktoré viezlo mužstvo, muselo po tom, čo doň údajne udrel blesk, pristáť na inom letisku na severovýchode Turecka.
Výprava tureckého klubu sa napokon do Batumi dostala po ceste.