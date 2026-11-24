Slovenskému futbalistovi Matúšovi Berovi po vyliečení sa z nepríjemného zranenia pribúdajú na konto minúty v drese jeho nového zamestnávateľa Ferencvárosu Budapešť.
Tridsaťjedenročný stredopoliar si v drese maďarského vicemajstra prednedávnom otvoril strelecký účet a bol aj pri cennom skalpe talianskeho giganta AC Miláno v Európskej lige, o ktorom porozprával v rozhovore pre TASR.
Bero pauzoval vyše mesiac pre únavovú zlomeninu chodidla, na súťažné trávniky sa vrátil koncom októbra.
Odvtedy nastúpil na šesť zápasov vrátane reprezentačného duelu proti Faerským ostrovom (2:2), v ktorom slovenský tím spečatil postup do B-divízie Ligy národov.
Dal som sa dokopy relatívne rýchlo
„Cítim sa celkom fajn. Nejaké komplikácie po takýchto zraneniach budú samozrejme vždy prítomné, ale dal som sa dokopy relatívne rýchlo, za čo som vďačný.
Verím, že mi zdravíčko bude slúžiť čo najdlhšie, lebo je to najdôležitejšie, čo máme,“ povedal Bero, ktorý skóroval 8. novembra v ligovom zápase na pôde mestského rivala Vasasu.
Ako striedajúci hráč spečatil víťazstvo „Fradi“ v pomere 2:0. „Pocit to bol určite skvelý. Hlavné však je, že som pomohol mužstvu tým, ako som naskočil do zápasu. Som šťastný, že sa mi podarilo streliť gól a pomôcť k zisku troch bodov,“ konštatoval pre TASR Bero.
Len tri dni predtým šokoval Ferencváros na európskej scéne, keď na ihrisku AC Miláno vyhral v zápase Európskej ligy 2:0.
Fantastický výkon na ihrisku AC Miláno
„Z našej strany to bol skvelý zápas a fantastický výkon. Už v prvom polčase sme sa mohli dostať do vedenia, no skórovali sme až po prestávke. Bol to parádny výkon celého mužstva, ktorý sa mi vryl do pamäte a budem na neho spomínať.
Nemôžem povedať, že som nejako extra vnímal odozvu zo strany médií a fanúšikov, vždy sa sústredím len na výkon. Ľudí to samozrejme potešilo, ale sezóna je ešte dlhá a nemôžeme si dovoliť oslavy. Vnímame však, že sme dosiahli veľké víťazstvo,“ vyhlásil Bero.
V Európskej lige má jeho tím na konte plný počet 12 bodov a na dosah postup do jarných bojov.
Najbližšie sa predstaví vo štvrtok doma proti Celje, ktoré v play off Ligy majstrov stroskotalo na slovenskom šampiónovi ŠK Slovan Bratislava.
V Európe neexistuje ľahký súper
„Približne vieme, čo je to za mužstvo, aj keď si ho ešte budeme podrobnejšie analyzovať. V Európe neexistuje ľahký súper.
My pôjdeme do zápasu s cieľom podať čo najlepší výkon. Vieme, na čom sme a radi by sme sa udržali na víťaznej vlne v súťaži, v ktorej sa nám zatiaľ darí.“
Ferencváros figuruje v najvyššej domácej súťaži na 4. mieste tabuľky. V sobotňajšom šlágri podľahol na domácom ihrisku úradujúcemu majstrovi a lídrovi ETO Győr 1:3 a pustil ho do trojbodového trháku.
„Bol to naozaj veľmi ťažký zápas. Mali sme katastrofálny štart, inkasovali sme už v 30. sekunde. Od toho momentu sa súper stiahol a veľmi dobre bránil. Mali sme síce loptu na kopačkách, ale nevedeli sme sa dostať do šancí.
Po prestávke sa nám podarilo vyrovnať a vtedy som si v hlave povedal, že musíme tento zápas otočiť a vyhrať. Súper však kontroval šťastným gólom po štandardke.
Za stavu 1:2 to bolo z nášho pohľadu extrémne náročné, pretože súper sa zavrel vo vlastnej šestnástke.
Pre nás je to lekcia do budúcna, aby sme sa naučili takýto hlboký blok prekonávať,“ konštatoval bývalý hráč Trenčína, Trabzonsporu, Vitesse Arnhem a Bochumu.
Bero je dlhoročnou súčasťou slovenskej reprezentácie, za ktorú nastúpil v 51 zápasoch. Dosiaľ posledný štart si pripísal 13. novembra proti Faerským ostrovom, keď v 84. minúte vystriedal debutanta v národnom tíme Ľudovíta Reisa.
Slovensku sa na tretí pokus podarilo postúpiť z C-divízie Ligy národov, keď vyhralo skupinu v konkurencii Faerských ostrovov, Moldavska a Kazachstanu.
Ťažko sa nám hrá proti mužstvám, ktoré bránia
„Postup bol nevyhnutný a tešíme sa z neho. Rešpektujeme každú krajinu, proti ktorej hráme.
Určite by som nedehonestoval súperov, proti ktorým sme hrali, pretože v minulosti sme s podobnými tímami mali problémy.
Ťažko sa nám hrá proti mužstvám, ktoré bránia. Bol to teda dobrý tréning, ktorý nám môže pomôcť do ďalších zápasov,“ doplnil Bero.