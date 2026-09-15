Šéf Nemeckého futbalového zväzu vyzval na zmenu vo vedení FIFA: Tento systém sa musí skončiť

Prezident Gianni Infantino.
Prezident Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2026 o 18:26
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Hoci Infantino čelí obrovskému tlaku, v marci 2027 sa mieni uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta FIFA.

Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf vyzval na novú a zásadnú zmenu vo vedení Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) – bez Gianniho Infantina.

Súčasný šéf FIFA čelí kritike za kontroverzný plán predať podiel v novej spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta súkromným investorom.

„Je dôležité, aby sa tento systém na čele s Infantinom skončil,“ vyhlásil Neuendorf v rozhovore pre RTL a ntv. Podľa neho je ukončenie tohto systému „nevyhnutné“.

Dôvera voči súčasnému vedeniu FIFA a Infantinovi, ktorý čelí najväčšej kríze počas svojho pôsobenia, je narušená, uviedol Neuendorf počas zasadnutia exekutívy UEFA v gréckom Solúne.

Podľa prezidenta DFB je dôležité, aby FIFA viedol nový šéf, ktorý bude „osobnosťou s morálnou integritou“.

Hoci Infantino čelí obrovskému tlaku, v marci 2027 sa mieni uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta FIFA.

Najmä Európska futbalová únia (UEFA) však chce zabrániť ďalšiemu volebnému víťazstvu 56-ročného švajčiarskeho funkcionára.

Očakáva sa, že UEFA predstaví protikandidáta ešte pred termínom uzávierky 18. novembra. Členské zväzy UEFA sa majú stretnúť v Berlíne 8. a 9. októbra.

Podľa DPA Neuendorf oznámil, že dôležité rozhodnutia v tejto veci padnú najneskôr do tohto termínu. Zároveň členovia UEFA skúmajú, „ako možno dosiahnuť trvalú zmenu systému FIFA“.

Reprezentácie

Prezident Gianni Infantino.
Prezident Gianni Infantino.
Šéf Nemeckého futbalového zväzu vyzval na zmenu vo vedení FIFA: Tento systém sa musí skončiť
dnes 18:26
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