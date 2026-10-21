VIDEO: Dvakrát ho udrel hlavou do tváre. Incident s Yamalom priniesol hráčovi Betisu dištanc

Uruguajský futbalista Facundo Bernal dostal štvorzápasový dištanc po konflikte s útočníkom Barcelony Laminom Yamalom.
Disciplinárna komisia Španielskej futbalovej federácie (RFEF) rozhodla, že incident podľa predpisov predstavoval fyzické napadnutie.
Ako informoval denník Mundo Deportivo, trest je dôsledkom Bernalovej červenej karty v sobotňajšom stretnutí Betisu Sevilla s Barcelonou (2:5).
Stredopoliara vylúčili po potýčke s Yamalom, ktorý zasiahol, keď sa vyhrotila situácia okolo jeho spoluhráča Fermina Lopeza.
VIDEO: Bernal chytil Yamala za krk
„V 54. minúte bol hráč (6) FACUNDO BERNAL CRUZ vylúčený z nasledujúceho dôvodu: počas potýčky chytil súpera za krk a dvakrát rýchlo po sebe ho udrel hlavou do tváre, pričom lopta nebola v hre.
Hráč súpera nepotreboval lekárske ošetrenie a mohol pokračovať v zápase,“ uviedol rozhodca v zápise.
Článok 103 stanovuje za fyzické napadnutie inej osoby bez spôsobenia zranenia trest zákazu činnosti na štyri až dvanásť zápasov.
Skutočnosť, že hra bola prerušená, je pritom rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní úmyslu.