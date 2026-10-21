VIDEO: Dvakrát ho udrel hlavou do tváre. Incident s Yamalom priniesol hráčovi Betisu dištanc

Lamine Yamal v drese Barcelony proti Betisu.
Lamine Yamal v drese Barcelony proti Betisu. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2026 o 19:21
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Situácia sa vyhrotila okolo jeho spoluhráča Fermina Lopeza.

Uruguajský futbalista Facundo Bernal dostal štvorzápasový dištanc po konflikte s útočníkom Barcelony Laminom Yamalom.

Disciplinárna komisia Španielskej futbalovej federácie (RFEF) rozhodla, že incident podľa predpisov predstavoval fyzické napadnutie.

Ako informoval denník Mundo Deportivo, trest je dôsledkom Bernalovej červenej karty v sobotňajšom stretnutí Betisu Sevilla s Barcelonou (2:5).

Stredopoliara vylúčili po potýčke s Yamalom, ktorý zasiahol, keď sa vyhrotila situácia okolo jeho spoluhráča Fermina Lopeza.

VIDEO: Bernal chytil Yamala za krk

„V 54. minúte bol hráč (6) FACUNDO BERNAL CRUZ vylúčený z nasledujúceho dôvodu: počas potýčky chytil súpera za krk a dvakrát rýchlo po sebe ho udrel hlavou do tváre, pričom lopta nebola v hre.

Hráč súpera nepotreboval lekárske ošetrenie a mohol pokračovať v zápase,“ uviedol rozhodca v zápise.

Článok 103 stanovuje za fyzické napadnutie inej osoby bez spôsobenia zranenia trest zákazu činnosti na štyri až dvanásť zápasov.

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Skutočnosť, že hra bola prerušená, je pritom rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní úmyslu.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Lamine Yamal v drese Barcelony proti Betisu.
    Lamine Yamal v drese Barcelony proti Betisu.
    VIDEO: Dvakrát ho udrel hlavou do tváre. Incident s Yamalom priniesol hráčovi Betisu dištanc
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