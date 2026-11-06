VIDEO: Súboj najhorších dopadol lepšie pre nováčika. Benátky skoro potopil vlastný gól

Serie A - 11. kolo
Benátky FC - Udinese Calcio 2:1 (0:0)
Góly: 53. Bašič, 65. Kike Perez - 57. Moreno (vlastný)
Futbalisti Benátok zdolali v piatkovom stretnutí 11. kola talianskej ligy Udinese 2:1 a ukončili sériu troch prehier.
Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre v 53. minúte Toma Bašič, no o štyri minúty neskôr vyrovnal vlastným gólom Matias Moreno.
VIDEO: Zostrih zápasu Benátky - Udinese
O triumfe domácich rozhodol v 65. minúte Kike Perez. Benátky sa v priebežnej tabuľke posunuli z posledného na predposledné 19. miesto so šiestimi bodmi, Udinese kleslo na dno tabuľky s piatimi bodmi.