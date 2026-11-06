VIDEO: Súboj najhorších dopadol lepšie pre nováčika. Benátky skoro potopil vlastný gól

Benátky oslavujú gól.
Benátky oslavujú gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
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TASR|6. nov 2026 o 23:26
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Benátky sa v priebežnej tabuľke posunuli z posledného na predposledné 19. miesto so šiestimi bodmi.

Serie A - 11. kolo

Benátky FC - Udinese Calcio 2:1 (0:0)

Góly: 53. Bašič, 65. Kike Perez - 57. Moreno (vlastný)

Futbalisti Benátok zdolali v piatkovom stretnutí 11. kola talianskej ligy Udinese 2:1 a ukončili sériu troch prehier.

Po bezgólovom prvom polčase otvoril skóre v 53. minúte Toma Bašič, no o štyri minúty neskôr vyrovnal vlastným gólom Matias Moreno.

VIDEO: Zostrih zápasu Benátky - Udinese

O triumfe domácich rozhodol v 65. minúte Kike Perez. Benátky sa v priebežnej tabuľke posunuli z posledného na predposledné 19. miesto so šiestimi bodmi, Udinese kleslo na dno tabuľky s piatimi bodmi.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Benátky oslavujú gól.
    Benátky oslavujú gól.
    VIDEO: Súboj najhorších dopadol lepšie pre nováčika. Benátky skoro potopil vlastný gól
    dnes 23:26
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