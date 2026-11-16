Talianom došli sily a postup im unikol. Takáto prehra bolí, vravel Mancini

Pred záverečným hracím dňom v 1. skupine A-divízie Ligy národov mali šancu na postup do štvrťfinále ešte tri reprezentácie.
„Čierneho Petra“ si vytiahli futbalisti Talianska, ktorí podľa slov trénera Roberta Manciniho doplatili na fyzickú náročnosť predchádzajúceho zápasu s Francúzskom a po prehre 1:4 v Belgicku sa neprebojovali do ďalšej fázy.
Taliani začali večer na čele, no čakal ich súboj s jediným svojím doterajším premožiteľom v skupine. Za postupom vykročili smelo, keď už po 11 minútach viedli zásluhou Francesca Pia Esposita, no následne prišla štvrťhodina hrôzy.
Belgicko stretnutie nielenže otočilo, ale prebralo nad ním úplnú kontrolu. Najprv vyrovnal Maxim De Cuyper, vedenie zariadil Nathan Ngoy a poistku pridal Jeremy Doku.
Belgicko si zaslúžilo vyhrať, uznal Mancini
„Začali sme dobre, ale dva góly v krátkom čase nás dostali do problémov. Potom sa začali naše fyzické ťažkosti. Nechávali sme príliš veľa priestoru medzi líniami, čo je proti tímu, ktorý je silný v súbojoch jeden na jedného, veľmi náročné,“ uviedol kormidelník Mancini.
V druhom dejstve sa hra vyrovnala, ale Belgičania opäť zvýšili náskok. Desať minút pred koncom upravil na 4:1 Diego Moreira a na výsledku už nič nezmenila ani penalta Esposita, ktorú zneškodnil brankár Senne Lammens.
„Belgicko bolo jednoducho lepšie a zaslúžilo si vyhrať. Majú neuveriteľných hráčov a patria medzi najlepšie tímy v Európe,“ konštatoval 61-ročný tréner, podľa ktorého sa na výkone podpísal aj štvrtkový duel s Francúzskom (3:1).
„Doplatili sme na fyzické úsilie, ktoré sme vynaložili proti Francúzsku. Ak chcete vyhrávať zápasy, musíte zvládať súboje a nenechávať v obrane žiadne medzery. Zlepšíme sa, aby sme dokázali držať krok aj s týmito tímami,“ apeloval Mancini.
„Squadra Azzurra“ mohla postúpiť aj napriek prehre, potrebovala k tomu však zaváhanie Francúzov proti doposiaľ bezbrannému Turecku.
Zverenci kouča Zinedinea Zidanea síce mali v prvom polčase prevahu, no na radosť Talianov skóre otvoriť nedokázali. Podarilo sa im to krátko po návrate zo šatní, keď si rohový kop nešťastne zrazil do vlastnej siete Emirhan Topcu.
Hosťom z Turecka sa podarilo vyrovnať zásluhou Ardu Gülera, no presný zásah neplatil pre postavenie mimo hry v predchádzajúcom priebehu akcie. Najbližšie sa fanúšikovia v Bordeaux radovali až v 80. minúte, keď svojím premiérovým gólom v národnom drese zvýšil na 2:0 Eli Junior Kroupi.
Francúzi splnili cieľ, ale výkon Zidana zarazil
„Spočiatku som si myslel, že som v ofsajde, ale keď som videl, že gól uznali, bol to neuveriteľný pocit. V tom momente som myslel na svoje predchádzajúce zranenie. Dúfam, že už mám všetko za sebou a môžem sa pozerať dopredu,“ citovala 20-ročného útočníka Bournemouthu agentúra AFP.
Na troch bodoch Francúzska nezmenil nič ani kontaktný zásah z kopačky Abdülkerima Bardakciho a „Les Bleus“ tak postúpili z prvej priečky. Napriek víťazstvu nebol Zidane s výkonom svojich zverencov spokojný.
„Dovolili sme súperovi príliš veľa šancí a nedostatočne sme ho napádali. Cez prestávku sme určité veci upravili, začali sme viac držať loptu a v druhom polčase sme hrali lepšie. Stále sú veci, ktoré musíme zlepšiť,“ konštatoval 54-ročný Francúz.
Cieľ, ktorý Zidane stanovil, však jeho mužstvo splnilo.
„Našou úlohou bolo postúpiť z prvého miesta. To sa nám podarilo, ale náš výkon ma trochu zarazil,“ priznal bývalý reprezentant, ktorý svoju kariéru v národnom drese začal práve v Bordeaux.
Smola tak stretla Talianov, ktorí v nepostupe hľadajú aj svetlé momenty. „Bola to náročná skupina a hrali sme tu o postup. Stať sa mohlo čokoľvek. Takáto prehra bolí, no snažíme sa hľadať aj pozitíva. Aj v tomto asociačnom termíne bolo mnoho dobrých vecí,“ poznamenal Mancini.