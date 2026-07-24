Belgicko predstavilo nového trénera. Reprezentáciu bude viesť očakávané meno

Mark van Bommel
Mark van Bommel (Autor: SITA/AP)
ČTK|24. júl 2026 o 15:02
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Dohodli sa na zmluve do EURO 2028.

Novým trénerom belgickej futbalovej reprezentácie sa podľa očakávania stal Mark van Bommel.

49-ročný Holanďan podpísal zmluvu do majstrovstiev Európy v roku 2028. Zväz o tom informoval na webe.

Van Bommel nahradí Rudiho Garciu, ktorý doviedol tím do štvrťfinále nedávnych majstrovstiev sveta, kde Belgicko vypadlo s neskoršími šampiónmi zo Španielska. Po turnaji francúzskemu koučovi skončila zmluva.

Vicemajster sveta z roku 2010 Van Bommel ako tréner pôsobil v PSV Eindhoven, Wolfsburgu a Antverpách.

Počas hráčskej kariéry bývalý defenzívny záložník nastupoval za Barcelonu, Bayern Mníchov, AC Miláno či PSV.

Reprezentácie

Mark van Bommel
Mark van Bommel
Belgicko predstavilo nového trénera. Reprezentáciu bude viesť očakávané meno
dnes 15:02
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