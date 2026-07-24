Belgicko predstavilo nového trénera. Reprezentáciu bude viesť očakávané meno

Novým trénerom belgickej futbalovej reprezentácie sa podľa očakávania stal Mark van Bommel.
49-ročný Holanďan podpísal zmluvu do majstrovstiev Európy v roku 2028. Zväz o tom informoval na webe.
Van Bommel nahradí Rudiho Garciu, ktorý doviedol tím do štvrťfinále nedávnych majstrovstiev sveta, kde Belgicko vypadlo s neskoršími šampiónmi zo Španielska. Po turnaji francúzskemu koučovi skončila zmluva.
Vicemajster sveta z roku 2010 Van Bommel ako tréner pôsobil v PSV Eindhoven, Wolfsburgu a Antverpách.
Počas hráčskej kariéry bývalý defenzívny záložník nastupoval za Barcelonu, Bayern Mníchov, AC Miláno či PSV.