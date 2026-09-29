Zidane vyhral aj bez Mbappého. Francúzsko v závere zlomilo odpor domácich

Francúzski futbaloví reprezentanti sú zatiaľ pod vedením nového trénera Zinedina Zidana stopercentní.
V druhom zápase v 1. skupine A-divízie Ligy národov zdolali v Bruseli domáce Belgicko 1:0.
Hrdinom bol Michael Olise, ktorý sólo z vlastnej polovice zakončil v 88. minúte víťazným gólom.
Útočník Bayernu Mníchov dokonale splnil úlohu žolíka. Na trávnik prišiel v 77. minúte namiesto Bradleyho Barcolu.
„Michael je čistý talent, ktorý miluje hrať futbal a užíva si na ihrisku každú minútu. Dokáže zmeniť chod zápasu, cítiť z neho obrovskú energiu. Veľmi ma teší, že ho mám v tíme," uviedol Zidane pre akreditované médiá.
VIDEO: Gól Oliseho
Francúzi sa dokázali vyrovnať s absenciou svojho kapitána Kyliana Mbappeho, ktorý utrpel v dueli v Turecku zranenie ľavého kolena a v tomto asociačnom termíne už do hry nezasiahne.
V Bruseli mohli ísť do vedenia v 12. minúte, Desire Doue však po skvelej individuálnej akcii trafil brvno.
V 53. minúte po strele Lucasa Da Cunhu domácich druhýkrát zachránila bránková konštrukcia, no v závere udrel Olise.
„Les Bleus" tak nadviazali na víťazstvo 1:0 z Turecka a so šiestimi bodmi sú na čele tabuľky. V piatok privítajú na parížskom Stade de France Talianov a na budúci pondelok hostia Belgičanov.
„Potrebujeme si teraz aspoň trochu oddýchnuť, v uplynulých dňoch sme veľa cestovali. Belgičania potvrdili, že majú silný tím. V druhom polčase tam bola pasáž, počas ktorej nás zavreli a my sme trpeli. Po striedaniach sme však boli v útoku opäť nebezpeční a napokon strelili gól. Myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene, lebo sme počas väčšiny zápasu herne dominovali," dodal Zidane.
Kouč Francúzov dal v obrane prvýkrát príležitosť Jeremymu Jacquetovi z Liverpoolu. V strede poľa dostal šancu Da Cunha z Coma a v útoku Esteban Lepaul zo Stade Rennes, ktorý bol v minulej sezóne najlepším strelcom Ligue 1.
„Všetci splnili svoju úlohu. Celkovo to bol zo strany môjho tímu vo všetkých aspektoch veľmi dobrý výkon," pochvaľoval si majster sveta z roku 1998.
Najväčšiu šancu Belgicka nepremenil Dodi Lukebakio, pri jeho strele sa v 73. minúte vyznamenal Mike Maignan.
„Nemám svojim hráčom čo vyčítať. Počas celého duelu hrali s vysokou intenzitou, do každého osobného súboja dávali všetko. V šatni boli po prehre sklamaní, za predvedený výkon si však zaslúžia pochvalu. Robíme progres," zdôraznil pre UEFA.com tréner Belgičanov Mark van Bommel.