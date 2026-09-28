ONLINE: Belgicko - Francúzsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 1)

Futbalisti Belgicka a Francúzska dnes hrajú druhý zápas v 1. skupine A-divízie nového ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
Dokáže Francúzsko potvrdiť rolu favorita?
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ONLINE PRENOS: Belgicko - Francúzsko dnes LIVE (Liga národov UEFA, A-divízia, skupina 1, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 1 2026/2027
28.09.2026 o 20:45
Belgicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Francúzsko
Prenos
Belgie a Francie půjdou do vzájemného souboje ve 2. kole skupiny A1 jako dva vítězové úvodních zápasů. Belgie v pátek překvapila vítězstvím 2:0 v Itálii, zatímco Francie zvládla duel v Turecku a zvítězila 1:0. Oba týmy tak mají po třech bodech a pondělní zápas v Bruselu může výrazně ovlivnit průběžné pořadí skupiny.
Pro oba národní týmy jde zároveň o začátek nové éry pod trenéry Markem van Bommelem a Zinedinem Zidanem. Francie bude postrádat Kyliana Mbappého, který je mimo hru kvůli zranění kolena. Historická bilance posledních vzájemných zápasů navíc vyznívá pro Francii – vyhrála posledních pět střetnutí s Belgií, včetně obou zápasů v předchozím ročníku Ligy národů. Duel na stadionu krále Baudouina v Bruselu začne v pondělí ve 20:45.
Pro oba národní týmy jde zároveň o začátek nové éry pod trenéry Markem van Bommelem a Zinedinem Zidanem. Francie bude postrádat Kyliana Mbappého, který je mimo hru kvůli zranění kolena. Historická bilance posledních vzájemných zápasů navíc vyznívá pro Francii – vyhrála posledních pět střetnutí s Belgií, včetně obou zápasů v předchozím ročníku Ligy národů. Duel na stadionu krále Baudouina v Bruselu začne v pondělí ve 20:45.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.