Belgičania uviedli, že nemôžu podporiť zotrvanie Infantina na čele FIFA

Belgická futbalová federácia (RBFA) oznámila, že nemôže podporiť Gianniho Infantina v jeho snahe obhájiť post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Ako príčinu uviedla jeho netransparentné riadenie organizácie a kauzu zrušeného trestu za červenú kartu na MS pre amerického futbalistu Folarina Baloguna.
Infantino v nedeľu potvrdil, že plánuje v budúcoročných voľbach opäť kandidovať na prezidenta FIFA.
Neodradil ho odpor, ktorý sa voči nemu zdvihol po prezentovaní plánu predať podiel v novej spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta súkromným investorom. Infantino návrh neskôr stiahol.
„V tejto kauze nebolo viacero rozhodnutí doteraz adekvátne vysvetlených. To vyvoláva otázky o transparentnosti a schopnosti viesť túto organizáciu. Naďalej spolupracujeme s Európskou futbalovou úniou (UEFA), hľadáme odpovede a od toho budú závisieť aj naše ďalšie kroky,“ zverejnila RBFA podľa AP, pričom strešný orgán európskeho futbalu už vyzval Infantina, aby opustil funkciu.
Otázku zrušenia trestu pre Baloguna plánujú Belgičania predložiť na nadchádzajúcom zasadnutí Rady FIFA. To je na programe 15. októbra.