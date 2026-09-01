Beckham ocenil Messiho reprezentačnú kariéru: Si inšpiráciou pre milióny detí

Bývalý anglický futbalista David Beckham sa pridal k osobnostiam, ktoré vzdali poctu Argentínčanovi Lionelovi Messimu po jeho pondelkovom ukončení reprezentačnej kariéry.
Niekdajší kapitán anglického národného tímu sledoval Messiho kariéru zblízka ako súper a teraz aj ako spoluvlastník Interu Miami, kde osemnásobný držiteľ Zlatej lopty pôsobí.
„V tento moment máme možnosť obzrieť sa späť a uvedomiť si, akí vďační môžeme byť za to, že sme boli svedkami veľkoleposti malého chlapca so snom. Leo, si pýchou svojej rodiny, priateľov a svojej krajiny.
Ideš príkladom a si inšpiráciou pre milióny detí nielen v Argentíne, ale po celom svete. Krajine si priniesol ten najväčší dar, a preto tvoj odkaz pretrvá navždy,“ napísal Angličan na sociálnej sieti Instagram.
Osobitný odkaz venoval Messimu aj jeho terajší spoluhráč a krajan Rodrigo de Paul. Ten ho označil za „nesmrteľného“ a poďakoval mu za úsmevy, ktoré vyčaril na tvárach všetkých Argentínčanov.
Pridali sa k nemu aj prezident FIFA Gianni Infantino, ďalší majstri sveta z roku 2022 Enzo Fernandez či Angel di Maria, ale napríklad aj argentínsky pilot F1 Franco Colapinto.
Messi uzavrel reprezentačnú kapitolu ako najlepší strelec krajiny (125 gólov) a hráč s najväčším počtom štartov (207). Jeho posledným duelom v drese „La Albiceleste“ bolo neúspešné finále tohtoročných MS proti Španielsku.