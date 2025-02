Slovenky majú za cieľ vrátiť sa do béčka. Bayerová: Očakávania sú najvyššie

Čiže som za to nesmierne šťastná. Ja som mala problémy s chrupavkou, musela som absolvovať mozaikovú plastiku, čiže mi z kolena brali kúsok chrupavky do členku," prezradila ofenzívna futbalistka.

O to viac sa tešila do reprezentácie, kde ju čakali dobre naladené spoluhráčky.

"Chceli by sme útočiť na vyššie priečky. V lete sa nám zmenil celý realizačný tím, takže sme si prešli nejakou zmenou, stále sme si zvykali. Ale verím, že to bude zase teraz na jar lepšie."

"Myslím si, že pre žiadnu hračku to nie je príjemné, ale vybojovala som to tak, ako som najlepšie vedela a teraz sa cítim skvele."

Slovenky čakajú v C-divízii LN neznáme súperky, ale napriek tomu sú zverenky Petra Kopúňa favoritky nielen úvodného dvojzápasu.

"Očakávania sú najvyššie. Chceme odštartovať šiestimi bodmi. Myslím si, že to nebude jednoduché, ale verím, že spoločnými silami to zvládneme a dotiahneme do dobrého konca. Rozhodne sa chceme vrátiť do ´béčka´", dodala Bayerová.

Začalo sa mi strelecky dariť

K dobrému štartu v novom ročníku LN by mala prispieť aj Morávková. Hráčka Slavie Praha sa v uplynulom zápase blysla hetrikom, svojmu tímu pomohla ku hladkému triumfu vo štvrťfinále českého pohára nad Zlíchovom 18:0.

"Som rada, že sa mi začalo strelecky dariť, cítim sa na ihrisku veľmi dobre a budem sa snažiť, aby som to preniesla do reprezentácie.

Chcem pomôcť tímu, či už strelecky, alebo aby sme vyhrali oba zápasy. Naše súperky budú možno defenzívnejšie, takže budeme musieť byť trpezlivé a snažiť sa ich prekonať," uzavrela Morávková.

VIDEO: Tamara Morávková