Bayern rieši budúcnosť dvoch hviezd. Kane aj francúzsky krídelník sú prioritou

Futbalový Bayern Mníchov si je istý, že sa s anglickým útočníkom Harrym Kaneom dohodne na predĺžení zmluvy.
Bavorský klub si chce podľa generálneho riaditeľa Jana-Christiana Dreesena udržať aj Michaela Oliseho.
Kane prišiel do Bayernu v roku 2023 z Tottenhamu za rekordných 100 miliónov eur. Jeho súčasná zmluva platí do roku 2027
„Máme uvoľnený vzťah. Je cítiť, že to chcú obe strany,“ citovala Dreesena agentúra DPA. Angličan bol najlepším strelcom Bundesligy v troch sezónach po sebe, v drese sériového majstra vsietil 148 gólov v 151 zápasoch vo všetkých súťažiach.
V rokovaní o zmluve ho zastupujú otec a brat, trvať by mala do roku 2029 alebo 2030.
Tridsaťtriročný Kane by údajne uvítal predĺženie o tri roky a má záujem v klube zostať aj dlhšie. Jeho dôležitosť ukázal sobotný zápas na pôde Schalke 04, kde chýbal v základe a Beyern remizoval 0:0.
V základe chýbal aj Olise, ktorý prišiel do klubu v roku 2024 a kontrakt mu platí do konca sezóny 2028/29.
Krídelník pôsobil predtým v Crystal Palace za 55 miliónov eur a v priebehu 111 duelov si pripísal 45 gólov a 47 asistencií.
„V tejto brandži je náročné niečo sľúbiť. Toto leto ešte budeme riešiť, či budeme schopní nechať si ho,“ povedal Dreesen.