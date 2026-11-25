Futbalový klub Bayern Mníchov poskytol ďalšie informácie o zdravotných problémoch Jamala Musialu. Klub tak urobil deň po stretnutí svojho vedenia s hráčovými zástupcami.
„Keďže sa v uplynulých dňoch objavilo množstvo špekulácií, FC Bayern a agentúra 11WINS, ktorá Jamala zastupuje, spresňujú, že Jamal Musiala 22. apríla 2025 prvýkrát absolvoval vyšetrenie pre príznaky pripomínajúce krátke výpadky vedomia,“ uviedol klub vo vyhlásení podľa agentúry DPA.
Vyšetrenie podľa klubu prebehlo „po dohode s FC Bayern a jeho lekárskym tímom bezprostredne po tom, ako sa prvýkrát objavili neurologické príznaky“.
Dnes 23-ročný Musiala podpísal s nemeckým rekordným majstrom lukratívnu zmluvu dva mesiace pred vyšetrením. Kontrakt platí do 30. júna 2030.
Členovia dozornej rady Uli Hoeness a Karl-Heinz Rummenigge minulý týždeň verejne otvorili otázku, či by sa Musiala nemal vzdať časti platu.
Zároveň vyjadrili pochybnosti, či sa hráč napriek neurologickej poruche dokáže vrátiť k niekdajším špičkovým výkonom.
Pred stredajším zápasom Ligy majstrov na ihrisku OSC Lille sa v mníchovskom sídle Bayernu stretli prezident klubu Herbert Hainer a členovia predstavenstva Jan-Christian Dreesen a Max Eberl s Musialovými zástupcami.
Podľa klubu išlo o konštruktívny rozhovor: „Pre obe strany je prvoradé zdravie hráča. Jamal Musiala má pri návrate na ihrisko plnú podporu.
FC Bayern a zástupcovia Jamala Musialu sa dohodli, že v rozhovoroch budú pokračovať v duchu partnerstva a zachovajú ich dôverný charakter.“