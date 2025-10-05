Teraz si môžeme dať pivo, povedal riaditeľ. Bayern po víťazstve navštívi Oktoberfest

Harry Kane sa teší z gólu počas zápasu 6. kola nemeckej Bundesligy Eintracht Frankfurt - Bayern Mníchov.
Harry Kane sa teší z gólu počas zápasu 6. kola nemeckej Bundesligy Eintracht Frankfurt - Bayern Mníchov.
Bavori vyhrali všetkých 10 súťažných duelov od začiatku ročníka.

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov si spestria program na začiatku reprezentačnej prestávky tradičným výletom na mníchovský Oktoberfest.

Bavori vyhrali všetkých 10 súťažných duelov od začiatku ročníka, čím vytvorili nový klubový rekord.

Odmenou im bude v nedeľu posedenie na najprestížnejšom festivale piva.

„Radi sme spolu. Je to moment, keď nejde len o futbal, ale aj o rodinu. Bayern je rodina, takže si nájdeme čas, aby sme boli spolu,“ citovala agentúra DPA hlavného trénera Bayernu Vincent Kompany.

„Teraz si môžeme dať pivo,“ povedal po sobotňajšom víťaznom zápase nad Eintrachtom Frankfurt (3:0) člen predstavenstva pre šport Max Eberl.

