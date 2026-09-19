Vincent Kompany velebí prvotriedny talent. Tréner Unionu po debakli sľubuje tvrdú prácu

Union Berlín má za sebou najťažšiu prehru vo svojej bundesligovej histórii.
V mníchovskej Allianz Arene „vyfasoval“ v piatok od Bayernu Mníchov sedem gólov a na rozdiel od predchádzajúcich vzájomných zápasov nebol pre Bavorov dôstojným protivníkom.
Nemecké médiá ho tentoraz označili ako neškodného sparingpartnera.
Unionu nevyšiel vstup do novej sezóny, v prvých štyroch ligových stretnutiach získal iba bod.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern Mníchov - Union Berlín
Jeho tréner Mauro Lustrinelli sa teraz teší na trojtýždňovú reprezentačnú prestávku.
„Teraz je veľmi dôležité vyčistiť si hlavy, aby hráči mali pár dní pre seba a dobili si baterky,“ citovala ho agentúra DPA.
Hetrikom sa v drese domáceho klubu blysol Michael Olise, dva góly strelil Harry Kane.
Anglický kanonier tak má na konte už 101 gólov v najvyššej nemeckej súťaži a dosiahnuť magickú stovku sa mu podarilo najrýchlejšie zo všetkých hráčov v histórii.
Tridsaťtriročný útočník dosiahol míľnik v 39. minúte, keď premenil pokutový kop. Na 100 presných zásahov mu stačilo len 98 duelov.
Kane prekonal rekord, ktorý držal od 70-tych rokov minulého storočia Dieter Müller z 1. FC Kolín, ktorý na sto gólov potreboval 123 zápasov. Tento míľnik dosiahol už aj v anglickej Premier League.
„Som hrdý. Dosiahnuť 100 gólov v inej lige je skvelý úspech. Je to veľký krok a ďakujem tímu, ďakujem klubu, ďakujem zamestnancom. Tento zápas bol vynikajúci,“ povedal Kane.
Napriek dominantnému výkonu však dodal: „Na takýto zápas v tejto sezóne sme čakali. Hrali sme dobre, ale možno sme ešte celkom nedosiahli úroveň minulej sezóny. Preto bolo pekné podať takýto výkon pred reprezentačnou prestávkou.“
Potom sa ešte raz dostal k slovu tréner Berlínčanov. Pod jeho vedením sa chce mužstvo vydať po novej ceste, ale zatiaľ sa mu to nedarí.
Bývalý švajčiarsky útočník predtým trénoval FC Thun, v minulej sezóne s ním senzačne získal titul. V Unione však stále hľadá stabilitu.
„Pred pár dňami som povedal, že to je ako malé dieťa, ktoré sa učí bicyklovať. Teraz z neho stále padám. Jednoducho sa musím postaviť a ísť ďalej. To je jediná vec, ktorú v živote máme. Veľkú odolnosť, a tvrdú prácu.“
Tréner Vincent Kompany ešte pochválil aj Michaela Oliseho, vyhlásili ho za hráča zápasu. Francúz žiaril a okrem gólov to bol práve on, kto prihral Kanemu na gól z hry.
„Michael strieľa góly, ale na týchto zakončeniach veľmi tvrdo pracoval na tréningu. Aj špičkoví hráči potrebujú viac než len talent. Je za tým veľa tvrdej práce. Mal neuveriteľný štart do sezóny. Minulý rok bol skvelý.
Mal fantastické majstrovstvá sveta a v tom pokračuje. Jeho mentalita je neustále sa zlepšovať. Jeho úroveň stále stúpa. Bolo skvelé vidieť úsmev na jeho tvári po jeho prvom hetriku. Raz by sa mohol stať najlepším hráčom na svete.“