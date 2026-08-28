VIDEO: Suverénny Bayern valcuje už v úvode sezóny. Súper Slovana schytal výprask

Hráči Bayernu sa tešia z gólu
Hráči Bayernu sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|28. aug 2026 o 22:39
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Obhajca titulu v prvom zápase nastrieľal päť gólov.

Bundesliga - 1. kolo

Bayern Mníchov - VfB Stuttgart 5:1 (1:0)

Góly: 21. Upamecano, 55. Olise, 57. Vagnoman (vlastný), 82. Pavlovič, 90+2. Diaz - 52. Vagnoman

Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za obhajobou bundesligového titulu. V úvodnom zápase nového ročníka najvyššej nemeckej súťaže zdolali doma VfB Stuttgart presvedčivo 5:1.

Na súpiske hostí chýbal pre zranenie slovenský reprezentant Leo Sauer. Stuttgart bude jeden zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.

Bayern sa ujal vedenia v 21. minúte zásluhou francúzskeho stopéra Dayota Upamecana. Na začiatku druhého polčasu síce vyrovnal Josha Vagnoman, no Bavori rýchlo odpovedali presným zásahom Michaela Oliseho.

O dve minúty neskôr po vlastnom góle Vagnomana bolo 3:1 a favorit si už tri body nenechal ujsť. V závere spečatili triumf Bayernu Aleksandar Pavlovič a Luis Diaz.

VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - Stuttgart

Tabuľka Bundesligy

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    Hráči Bayernu sa tešia z gólu
    Hráči Bayernu sa tešia z gólu
    VIDEO: Suverénny Bayern valcuje už v úvode sezóny. Súper Slovana schytal výprask
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