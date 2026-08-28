VIDEO: Suverénny Bayern valcuje už v úvode sezóny. Súper Slovana schytal výprask

Bundesliga - 1. kolo
Bayern Mníchov - VfB Stuttgart 5:1 (1:0)
Góly: 21. Upamecano, 55. Olise, 57. Vagnoman (vlastný), 82. Pavlovič, 90+2. Diaz - 52. Vagnoman
Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za obhajobou bundesligového titulu. V úvodnom zápase nového ročníka najvyššej nemeckej súťaže zdolali doma VfB Stuttgart presvedčivo 5:1.
Na súpiske hostí chýbal pre zranenie slovenský reprezentant Leo Sauer. Stuttgart bude jeden zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.
Bayern sa ujal vedenia v 21. minúte zásluhou francúzskeho stopéra Dayota Upamecana. Na začiatku druhého polčasu síce vyrovnal Josha Vagnoman, no Bavori rýchlo odpovedali presným zásahom Michaela Oliseho.
O dve minúty neskôr po vlastnom góle Vagnomana bolo 3:1 a favorit si už tri body nenechal ujsť. V závere spečatili triumf Bayernu Aleksandar Pavlovič a Luis Diaz.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - Stuttgart